Verrine d’abricots aux framboises

En cuisine les abricots ont leur place. En tarte, en confiture mais aussi dans des recettes salées (lapin aux abricots par exemple) tout comme dans des recettes sucrées comme cette verrine que je vous propose.

L’abricot est un « fruit précoce » très utilisé dans tous les pays qui le produisent.

Cette verrine se prépare à l’avance et se dresse à la dernière minute.

*Pour que les abricots soient moins « acidulés », il suffit de les pocher dans une eau bouillante additionnée d’un peu de bicarbonate de soude. Dès l’ébullition, plonger les abricots, puis éteindre, les laisser 1 min puis les sortir et les tremper dans l’eau froide rapidement puis les égoutter et les sécher.

Par personne :

4 biscuits secs genre « petits beurre »

4 abricots*

1 c à c de sucre (facultatif)

10 framboises

De la crème chantilly ou du fromage blanc

Pour le décor, 8 framboises.

Partager les abricots en 2, ôter les noyaux puis les écraser à la fourchette. Ecraser les biscuits et les répartir dans le fond du moule. Dessus répartir les abricots. Dessus répartir le sucre + 1 c à s d’eau. Enfourner sans préchauffage et cuire 15 min Th 7. Laisser refroidir. Quelques min avant de servir ajouter les framboises, garnir avec la crème Chantilly et décorer.