Verrine de truite au vert

Un duo qui met en avant la saveur de la truite et celle de la verdure qui l’accompagne. ! Une recette pour préparer des truites à l’avance et les servir plus facilement.

Une fois préparée, il suffit de placer dans des bocaux, de réchauffer au four le moment venu ou de déguster froid avec une vinaigrette mais aussi de stériliser pour conserver plus longtemps.

*Le vert peut être des feuilles de blettes (excellentes avec les truites), des orties, des épinards, un mélange d’herbes aromatiques ou d’herbes sauvages.

** Le temps de cuisson dépend de la truite, pour savoir si elle est cuite, il suffit de piquer la chair avec la pointe d’un couteau et si la pointe ne trouve aucune résistance c’est qu’elle est cuite !

***Si le jus de cuisson s’est trop évaporé, déposer dans le plat, 3 c à s par personne d’eau sur les arêtes et la peau de la truite et chauffer Th 8 (240°) pendant 10 min.

Par personne :

1 truite

Sel et poivre

1 c à c de matière grasse

1 louche ou + de Vert (feuilles vertes fraîches)*

½ c à c de beurre

1 bocal

Laver et égoutter les feuilles choisies et si besoin les équeuter. Les ciseler finement, saler et poivrer légèrement et les réserver.

Saler et poivrer l’intérieur de la truite. La déposer dans un plat allant au four, dessus répartir la matière grasse. Enfourner sans préchauffage et cuire 25 à 30 min Th 7 (210°)**. Au sortir du four, ôter la peau de la face visible, détacher la chair et la placer dans une assiette creuse. Retourner la truite et faire de même sur la seconde face. Ecraser la chair à la fourchette, bien mélanger, rectifier l’assaisonnement (sel et poivre). Dans le bocal, répartir la moitié de la chair, dessus répartir la verdure, dessus répartir le reste de la chair. Pour finir, verser le jus de cuisson *** (2 c à s) et sur le dessus déposer le beurre.

A déguster chaud (réchauffer au four), froid avec une vinaigrette ou couvercler et stériliser pour plus tard ou congeler dans le bocal.

A demain, belle cuisine à tous, régine