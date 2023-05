Verte ou noire, l’olive une compagne idéale pour vos recettes

Largement cultivées dans les pays méditerranéens comme la France, l’Italie ou bien l’Espagne, les olives ont la cote, surtout quand vient l’heure de l’apéritif. Chaque variété d’olives a son arôme bien à elle. Si l’olive est un seul et même fruit, elle a une multitude de saveurs. L’olivier nous offre une production de fruits incroyable, qui se dégustent principalement de septembre à janvier

Les olives se mangent souvent natures, mais France Bleu vous propose de les préparer sous différentes coutures.

Recette de tapenade d’olives par Fabien Gamber du restaurant La Découverte à Perpignan. Le plat traditionnel emblématique de la cuisine provençale.

Recette de gibassiés d’huile d’olive par Danielle, une auditrice de France Bleu Provence. La pâtisserie française d'origine provençale.

Recette de pâte d’olives par Carole Bertrand du moulin O'live Prod à Villedieu dans le Vaucluse. A manger comme bon vous semble.

Pourquoi existe-t-il des olives vertes et des olives noires ?

Ce qu’il faut savoir, c’est que les olives vertes et noires sont une seule et unique variété d’olive. A l’heure où les olives reviennent sur les tables d’apéro, on vous explique la différence entre les deux.

La différence de couleur réside dans la période de ramassage de l’olive. La verte est ramassée entre septembre et novembre, c’est-à-dire, avant maturité, tandis que la noire est cueillie de décembre à janvier, lorsqu’elle est mûre.

A noter que l'olive verte est riche en potassium, mais cependant moins saine à consommer que la noire, car elle contient une grande quantité de sels minéraux.

L’olive ne peut pas se manger directement après avoir été cueillie

Si vous cueillez une olive et que vous décidez de la manger directement, vous serez forcément déçu. L’olive, sans traitement, a un goût plutôt désagréable puisque amer et piquant.

Avant de pouvoir la manger, l’olive doit être désamérisée, c’est-à-dire qu’elle doit passer un processus pour éliminer son amertume. Pour cela, deux méthodes sont courantes : tremper l’olive dans de l’eau ou bien dans de l’eau mais avec de la soude caustique. Après cette étape, son goût sera celui que vous connaissez.