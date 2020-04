VIDEO - Confinement : les tarbais de Boulevard des Airs vous offrent leur recette de cookies maison

Le groupe originaire de Tarbes, Boulevard des Airs, fait beaucoup de musique pendant ce confinement, mais pas que ! Les frères Florent et Jean-Noël Dasque se sont filmés dans leur cuisine, ils se sont retroussés les manches et nous offrent leur recette de cookies maison. A déguster sans modération !

Le groupe, originaire de Tarbes, Boulevard des Airs offre à ses fans un live quotidien sur Facebook et Instagram. Les frères Florent et Jean-Noël Dasque ont répondu à un défi lancé lors de ces lives. Les deux tarbais ont dévoilé hier, en vidéo, leur recette maison, de cookies au chocolat, version Boulevard des Airs. Une recette à préparer avec des ingrédients simples à trouver en cette période de confinement. Après leurs talents de chanteurs et musiciens, découvrez maintenant leurs talents de cuisiniers.

La recette complète des cookies made in Boulevard des Airs

Vous voulez vous aussi tester la recette des cookies au chocolat version Boulevard des Airs, voici la recette complète :

Les ingrédients : Il vous faudra une tablette de chocolat noir, un œuf, 75 grammes de beurre, 85 grammes se sucre, 150 grammes de farine, un sachet de levure et une pincée de sel.

La préparation : Dans un saladier, tamisez la farine avec la levure et le sel. Faites ramollir le beurre dans une casserole a feu doux. Dans un autre saladier, mélangez le beurre mou et le sucre. Ajoutez l’œuf et mélangez. Ajoutez, petit à petit le contenu du premier saladier (farine, levure, sel) dans le second en remuant. Ajoutez les pépites de chocolat (éclats divers, fruits ...). Formez des petites boules sur la plaque du four (équipée de papier de cuisson). Faites cuire à 180° pendant 10 minutes. Et régalez vous !

Les frères Dasque vous proposent aussi d'ajouter des oléagineux, d'utiliser de la farine à pain, etc.. Vous êtes intolérant au gluten ? Utilisez de la farine de riz à la place. Vous êtes végans ? Beurre de cacahuètes, huile de coco, "il y a plusieurs alternatives super savoureuses !"