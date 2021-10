VIDEO - Connaissez-vous le champignon de Dijon ?

C'est dans les caves du château de Corcelotte-en-Montagne qu'est né le champignon de Dijon, une variété blonde et très parfumée. Blandine et Luc Lecherf propriétaires des lieux nous font visiter cette remarquable champignonnière.

Blandine et Luc Lecherf développent le champignon de Dijon sur une terre de gobetage (un mélange de tourbe et de calcaire de Plombières-lès-Dijon) et sans produits chimiques.

Le champignon de Dijon est une variété blonde et très parfumée.

Si vous ouvrez un champignon de Dijon, vous constaterez que le grain à l'intérieur est très fin. Il n'est pas filandreux, comme malheureusement souvent pour le champignon de Paris. Il est très ferme et il sent extrêmement bon. Il va être croquant dans la bouche. C'est un champignon qu'on peut manger cru ou cuit à volonté. Ce champignon apprécie un sol humide, frais, ainsi qu’une exposition à l’abri de la lumière. Sa culture réclame des soins constants, une température et une hygrométrie soigneusement contrôlée. Le substrat est, entre autre, composé de calcaire issu de la carrière de Plombières-les-Dijon.

Luc Lecherf nous présente son champignon de Dijon. - Vincent Vivien

Comment est né le champignon de Dijon ?

C'est une idée de Blandine Lecherf qui ne trouvait que des champignons hollandais ou polonais sur les étals. En 2014, nos deux champignonnistes développent leur projet et se forment avec Laurence Laboutière. Docteure en génétique du champignon, cette spécialiste viendra les suivre tous les mois pendant 2 ans pour faire grandir leur projet. Après plusieurs essais dans différents endroits, ils achètent en 2016 le château de Corcelotte-en-Montagne. Ils profitent alors des caves du château, le champignon de Dijon est ainsi né !



Luc Lecherf dans les caves du château de Corcelotte-en-Montagne - Vincent Vivien

En dehors, du champignon de Dijon, quelles sont les autres variétés cultivées à Corcelotte- en-Montagne ?

Trois types de champignons sont principalement cultivés par Blandine et Luc Lecherf toute l'année :

Les pleurotes , qui se présentent souvent sous forme de grappes.

, qui se présentent souvent sous forme de grappes. Les lantins des chênes, connus aussi sous le nom japonais shiitaké, poussent naturellement au Japon.

connus aussi sous le nom japonais shiitaké, poussent naturellement au Japon. Le fameux champignon de Dijon, produit à partir d’une souche agaricus bisporus, c'est-à-dire le champignon de Paris. C’est la star des champignons !

La champignonnière de Dijon produit aussi des pleurotes - Vincent Vivien

Le champignon de Dijon en circuit court

Blandine et Luc Lecherf cultivent leurs champignons en circuit court. Si vous voulez manger local et frais, nos champignonnistes vous accueillent aux halles centrales de Dijon, à proximité de l’horloge les mardis, vendredis et samedis matin. Des restaurateurs gastronomiques et étoilés leur font l’honneur de s’approvisionner chez eux. Vous pouvez aussi acheter directement au château.

Blandine aux halles de Dijon - Vincent Vivien

Découvrez nos astuces pour préparer le champignon de Dijon

Une recette : la salade de mâche aux champignons

Ingrédients

80 g de mâche

1 avocat

100 g de champignons de Dijon

1 échalote

Des pistaches

60 g de lard

Pour la vinaigrette :

1 c à café de moutarde

1 c à café de vinaigre

4 c à soupe d’huile d’olive

Poivre et sel

Préparation

Trancher et faire revenir les dés de lard fumé.

Emincer les champignons et hacher l’échalote.

Couper l’avocat en petits dés.

Dans un bol, mélanger la moutarde avec le vinaigre, le sel et le poivre. Ajouter le jus de citron. Incorporer petit à petit l’huile d’olive.

Disposer la mâche sur les assiettes, les champignons émincés, l’avocat, l’échalote ainsi que les pistaches. Parsemer avec les dés de lard fumé et arroser de vinaigrette.

