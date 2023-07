VIDEO - des conseils pour réaliser un cocktail au Cognac

Germain Canto est le mixologue du festival Blues Passions de Cognac. Ce spécialiste dans l'art de créer et de préparer des cocktails a réalisé une recette à base de cognac pour cet événement. Il s'appuie sur différentes techniques de bar, telles que le mélange, l'agitation, la mise en valeur des arômes, la manipulation des ingrédients frais… Un mixologue est créatif et innovant, recherchant constamment de nouvelles combinaisons et techniques pour offrir des expériences gustatives uniques. Dans son établissement cognacais, Origins, il maitrise totalement les subtilités des cognacs VS, VSOP ou XO.

Recettes de cocktail au Cognac

Germain Canto vous livre 2 recettes toutes simples de cocktail à base de Cognac. Pour lui ce produit est le graal de la perfection, la haute couture française des spiritueux. Bien évidemment, à consommer avec modération !