VIDEO : La lentille blonde de Saint-Flour, une lentille fondante, au goût unique de châtaigne et de noisette

La lentille blonde avait totalement disparue du Cantal à la fin des années soixante. Grâce à quelques passionnés, cette légumineuse de petite taille, à la couleur blond rosé cendré et à la saveur douce et sucrée, est de nouveau présente sur les étals des commerçants.

La lentille blonde de Saint-Flour est une lentille pas comme les autres, à l'histoire bien particulière.

Un peu d'histoire

Jusqu'au milieu des années soixante, la lentille blonde était largement cultivée sur le plateau volcanique de la Planèze, dans le Cantal.

A l'époque, on comptait 1000 hectares de lentilles et la production atteignait 17 000 quintaux. Toutes les exploitations, qu'elles soient petites ou grandes, avaient leur lopin de terre sur lequel elles cultivaient la lentille. Mais peu à peu, les agriculteurs se sont détournés de cette culture non mécanisée, au profit de l'élevage laitier.

Au début des années 90, après un sommeil de plus de 30 ans, le maire de Saint-Flour de l'époque, Pierre Jarlier, décide de redonner vie à cette lentille. Il passe un appel dans un bulletin paroissial grâce à la complicité de l'abbé Boussuge, curé de Paulhac : "SOS recherchons la lentille blonde de la Planèze". Un petit fils de producteur, Gérard Cibiel, va alors retrouver un kilo de lentilles au fond du grenier. Malheureusement ces lentilles étaient trop vieilles pour être utilisables.

Toutefois, avec l'aide de Jean-Pierre Bonnaud, chercheur à l'INRA et après de nombreuses expérimentations, deux variétés de lentilles blondes seront finalement retenues, la Flora et la Santa. Jean-Pierre Bonnaud avait déjà travaillé sur la renaissance de la lentille verte du Puy. Sous la houlette du chef étoilé Michel Bras, plusieurs grands cuisiniers ont été associés à ces expérimentations pour retrouver l’authenticité de la lentille blonde de la Planèze d'antan.

Aujourd'hui, ce sont plus de 40 producteurs, regroupés au sein de l'Association interprofessionnelle de la lentille blonde (AILB), qui cultivent la lentille blonde type Flora (Flora pour Saint-Flour), sur 170 hectares, soit plus de 150 tonnes récoltées chaque année (à comparer aux 4000 tonnes de lentille verte du Puy).

La lentille blonde de Saint-Flour est pourvue du label rouge et fait partie des produits "sentinelle" du mouvement international « Slow Food ». Elle est également en démarche de reconnaissance AOP.

La Planèze et la lentille : l'accord parfait

Grâce à ses sols volcaniques, son climat estival très particulier, un ensoleillement important, ses faibles précipitations (700mm/an) et ses vents desséchants, la Planèze de Saint-Flour offre une combinaison idéale pour la lentille.

la lentille aime le sec, la lentille aime la chaleur

La gousse de lentille blonde de Saint-Flour prête à être récoltée : une forme en larme caractéristique © Radio France - Pascal Gourvat

Les semis s'effectuent en général à partir du mois d'avril, selon les conditions climatiques. Il s'écoule environ 120 jours entre les semis et la récolte. Quand elle est prête à être récoltée, la lentille arbore une belle couleur marron. Elle se présente sous forme de petites gousses en forme de larme. Chaque gousse contient deux lentilles.

Chaque gousse de lentille blonde de Saint-Flour contient généralement deux petites lentilles © Radio France - Pascal Gourvat

Une des caractéristiques essentielles de la culture de la lentille blonde de Saint-Flour, c'est qu'elle est adossée à une exploitation d’élevage de vaches. L’herbe destinée à les nourrir assainie le sol et l’enrichie. Elle apportera aux lentilles cultivées sur ce même sol, des qualités qu’elles ne pourront pas avoir ailleurs.

Henri Cairon, exploitant éleveur laitier et producteur de lentilles blondes de Saint-Flour, est contraint en 2021 de faire sécher les lentilles, anormalement humides au moment de la récolte © Radio France - Pascal Gourvat

Une autre caractéristique de la culture de la lentille blonde de Saint-Flour, c'est son séchage naturel, préconisé pour garder toutes ses qualités.

La lentille blonde de Saint-Flour à déguster

Riche en sels minéraux, en protéines et fibres, les qualités gustatives de la lentille blonde de Saint-Flour, avec son petit goût de noisette-châtaigne, sont exceptionnelles.

La lentille blonde de Saint-Flour se décline en produits dérivés : farine, confit, velouté ou bière © Radio France - Pascal Gourvat

Elle existe bien-sûr sous sa forme classique de légumineuse (les lentilles sont ensachées à l’Établissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Montplain, à Saint-Flour par des travailleurs en situation de handicap, contribuant ainsi à l’expansion et au maintien de l’emploi local). La lentille blonde de Saint-Flour se décline aujourd'hui sous forme de produits dérivés comme la farine, du confit, la confiture, du velouté, ou encore de la bière.

En cuisine, la lentille blonde de Saint-Flour sera l'accompagnement idéal d'un mille feuilles de truite fario par exemple. Cuisinée nature, à l’eau froide et sans sel, elle s’avère délicieuse. Idéalement, pour une cuisson al dente, comptez 13 à 15 minutes et ajoutez uniquement un bouquet garni. La lentille blonde de Saint-Flour accompagnera bien-sûr vos viandes blanches, saucisses, petits salés. Sa conservation ne présente pas de difficulté : il suffit simplement de tenir les lentilles à l'abri de la lumière et de l'humidité. Elles se conserveront plusieurs mois.

La lentille blonde en quelques chiffres :

40 producteurs

170 hectares de culture

150 tonnes brutes de lentilles produites par an