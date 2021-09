VIDÉO : la pomme Belle de Boskoop, la reine de la tarte et des gâteaux

Le début d'automne est aussi le début de la saison des pommes. Parmi celles-ci, la Boskoop est cultivée dans le nord de la France. Découvrez comment cette pomme, fragile, est cultivée manuellement.

On l'appelle couramment la Boskoop, mais son vrai nom est la Belle de Boskoop. Cette pomme est cultivée au nord de Paris, comme chez la famille Huyghe à Herlie, à une vingtaine de kilomètres de Lille. C'est dans le pays de Weppes qu'ils ont installé leur exploitation Les fruits de Weppes depuis 1960.

La pomme doit son nom à une ville des Pays-Bas, Boskoop. C'est là qu'en 1856, cette variété est née d'un semis.

La Boskoop est une pomme qui se plait dans le nord. Déjà parce que pour murir, elle a besoin d'une grande amplitude de température dans la journée mais aussi parce qu'elle a besoin d'un terrain relativement humide. Aux Fruits de Weppes, sa culture se fait à la main tout au long de l'année parmi une douzaine d'autres variétés.

C'est une grosse pomme ronde, à la peau rouge sur un fond jaune-vert. Elle est ferme, très parfumée, acidulée et sucrée, et son excellente tenue à la cuisson en fait une pomme réputée et très demandée dans les cuisines.

La Boskoop est néanmoins une pomme fragile. Elle a tendance à taler (se meurtrir) facilement. C'est pourquoi il faut y faire très attention. Le cuisinier Alexandre Gauthier, chef doublement étoilé de La Grenouillère à Montreuil-sur-mer, nous donne un conseil pour la conserver et surtout pour la garder bien jaune une fois qu'elle est épluchée.