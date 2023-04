VIDÉO - La Sarregueminoise Rosa deviendra-t-elle meilleure apprentie de la Moselle ?

A leurs fourneaux !

Ce vendredi matin, au lycée hôtelier Raymond-Mondon de Metz, douze apprentis en restauration participent au 25e concours Charles Hermann récompensant le meilleur apprenti de la Moselle en catégorie restauration. La moitié est inscrite dans l'épreuve "art de la table" et devra réaliser deux plats : un carré d'agneau primeur et un plat libre sur le thème de la fraise, la rhubarbe et la framboise. L'autre moitié, inscrite dans l'épreuve "service en restaurant", devra démontrer son habileté dans le service des plats face à un jury composé notamment de chefs étoilés, Thierry Marx ou le Mosellan Michel Roth par exemple.

Rosa Zimmer est en seconde année à l'UFA (unité de formation) Michel-Roth de Sarreguemines, l'une des trois unités formant des apprentis en restauration de la Moselle, avec Sarrebourg et Metz. Elle a été sélectionnée par son centre pour participer à l'épreuve "art de la table" et réalise son alternance à la brasserie du Casino, toujours à Sarreguemines. Elle évoque ce concours devant notre caméra.