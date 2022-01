VIDEO - La truffe du Périgord, le diamant noir

Tuber melanosporum ou truffe du Périgord, ce champignon est l'un des joyaux de la gastronomie française. Sa culture, sa récolte aussi appelé le cavage et les bons conseils en cuisine, France Bleu vous dit tout.

Les 29 et 30 janvier 2022 se déroule la fête de la truffe à Sorges, un des hauts lieux du fameux diamant noir dans le Périgord. Ce champignon, tuber melanosporum, pousse sous terre au pied de différents arbres comme le chêne vert, le charme, le tilleul, le pin et le noisetier. La truffe se développe en mai puis grossit et acquiert taille et poids durant l’été. Rouge en août, ce champignon prend sa couleur noire à maturité. C’est à ce moment-là que la truffe développe tous ses arômes puissants. Elle se récolte de décembre à février.

Ce champignon noble est un des joyaux de la gastronomie française. Son prix évolue selon les années en fonction de la quantité récoltée. L’année 2022 est meilleure que la précédente, le prix moyen est de 700 euros le kilo. La truffe du Périgord porte bien son nom de diamant noir !

Comment se récolte la truffe ?

Pour trouver la truffe, il existe trois différentes techniques de récolte, ce qu’on appelle le cavage :

La mouche à truffe qui vient pondre ses œufs à l'endroit où il y a une truffe mûre afin que ses larves se nourrissent de la truffe. Trouver la mouche, vous découvrirez une truffe !

à truffe qui vient pondre ses œufs à l'endroit où il y a une truffe mûre afin que ses larves se nourrissent de la truffe. Trouver la mouche, vous découvrirez une truffe ! Le cochon et plus spécialement la truie qui renifle avec son groin l’odeur de la truffe dans le but de la manger.

et plus spécialement la truie qui renifle avec son groin l’odeur de la truffe dans le but de la manger. Le chien avec toutes les races de chiens, à part ceux qui ont le museau aplati, qui peuvent chercher les truffes. Pour le chien, c'est le réflexe de Pavlov : chercher, trouver et recevoir une récompense. C'est aujourd'hui la méthode la plus utilisée pour la cavage des truffes.

La truffe du Périgord en cuisine

En cuisine, la truffe noire se déguste sous différentes formes. Elle peut accompagner une mayonnaise que vous ajouterez à vos œufs mimosa, un beurre demi-sel pour en faire un beurre truffé, parfumer une purée de pommes de terre ou encore une sauce Périgueux qui accompagnera une viande rouge sans oublier la fameuse brouillade ou l'omelette aux truffes.

L'omelette aux truffes

Pour 2 personnes, il vous faut : 4 œufs, une belle truffe, sel, poivre et du beurre.