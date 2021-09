VIDEO - Le bluet des Vosges, un concentré d'antioxydants à croquer sans modération

Le bleuet s'apparente à la myrtille. Dans les Vosges, à Saâles, Jean Vogel cultive et transforme ces délicieuses billes bleues depuis 1984 sous la marque "Bluet des Vosges".

D'ici on a une vue imprenable sur le sommet des Vosges. Jean Vogel est paysan. Il a lancé sa production de petits fruits à Saâles en 1984 : framboises, mûroises, mûres, groseilles à maquereaux, mais surtout, des bleuets. Fruits qu'il transforme sur place en jus, en sirops, en confitures, en vinaigres..., des produits qu'il vend sur les marchés et à une clientèle de particuliers fidèles.

Dans sa recherche pour trouver les plants les plus adaptés au sol difficile de montagne, il a rassemblé sur ses 2,4 hectares, une collection unique (qui se visite). Une trentaine de variétés de bleuets différents venus des quatre coins du monde, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, Europe... Ce qui lui permet également de proposer des bleuets, avec des parfums et des qualités gustatives variés, adaptés à chaque type de consommation.

Le Bluet des Vosges, une marque déposée

L'Association Vosgienne d'Economie Montagnarde -l'AVEM- a eu une idée géniale dès les années 70 pour protèger les débouchés de la trentaine de producteurs de bleuets du secteur. Alors que l'on ne parlait pas encore de marque, de label ou d'IGP, ils ont déposé la marque "Bluet des Vosges, produit de montagne, sans traitement chimique, fertilisé au compost". Une marque qui leur permet aujourd'hui de mieux valoriser et mieux faire connaître ce produit de qualité.

Comment cultive-t-on le bleuet ?

Le bleuet est un arbuste pouvant atteindre deux mètres de haut, de la famille des vacciniums. Il existe trois grandes familles dont font parti la myrtille sauvage que l'on trouve sur le continent européen et le vaccinium corymbosum qu'on trouve sur le continent américain et qui est le seul à être cultivé.

Le bleuet a besoin d'un sol acide pour se développer. L'arbuste mettra de 5 à 6 ans à produire des fruits. Les premières années, l'essentiel de l'entretien sera de préserver les jeunes plants des mauvaises herbes, d'amender le sol en compost et fumier, de tailler, installer des filets pour tenir éloigné les nuisibles : oiseaux, sangliers, blaireaux... La cueillette se fait à la main, en été, sur environ quatre semaines.

C'est une culture pratiquée essentiellement par de petits producteurs, qui ont chacun leur manière de transformer et écouler leur production annuelle. Une trentaine de producteurs travaillent la marque Bluet des Vosges, pour une production de 80 à 100 tonnes par an.

Mais d'où vient le bleuet ?

Cultivé en Amérique du Nord dès le XIXe siècle, la myrtille ou bleuet de culture est arrivé en Europe au début des années 70, en passant tout d'abord par l'Allemagne. Après guerre, les soldats américains et canadiens stationnés dans le pays, et très friands de ce petit fruit bleu, ont incité les agriculteurs à se lancer dans la culture du bleuet, culture qui s'est par la suite étendue en France où l'INRA d'Angers a créer les premiers plants français. Puis retour dans les Vosges où le sol se prêtait bien à la croissance de ce petit arbuste, ce qui a permis aux agriculteurs de montagne vosgiens de se diversifier.

Comment accomoder le bleuet en cuisine ?

Le bleuet se cuisine de bien des manières : faites-en des tartes, de la confiture, du jus... mais la préférée de Jean Vogel c'est de les manger frais, nature, sur une glace, dans un yaourt ou un fromage blanc, une salade de fruits. Vous pourrez le conserver une quinzaine de jours au frais.

Evitez cette erreur courante, ne faites pas trop bouillir la confiture."

Vous préférez la confiture ? Pour conserver au mieux le goût du fruit, Jean Vogel vous conseille de ne pas faire bouillir votre confiture plus de 4 minutes. Une cuisson prolongée fait perdre sa saveur au fruit, et de plus, fait augmenter la teneur en sucre !

Et pour les salades et déglaçage de sauces, un vinaigre aux bleuets, ça se tente. Il suffit d'extraire le jus des fruits frais pour obtenir une matière bien sèche que vous mélangerez à du vinaigre d'alcool. Et on laisse macérer dans son vinaigrier sans autre ajout !

La congélation augmente la teneur en antioxydant."

Le bleuet est bourré d'antioxydants qui permettent de lutter contre le vieillissement des cellules. Mais saviez-vous que le bleuet a une particularité ? La congélation du fruit fait augmenter la teneur de ces micronutriments essentiels à votre bien-être et à votre santé ! N'hésitez plus, congelez les fruits tels quels et chaque jour, mangez-en une poignée, ce n'est que du bonus pour votre santé.

Le Bluet des Vosges à l'aigre-doux, un produit spécifique au massif vosgien

Ce produit est unique en France, voire dans le monde, puisque même en Amérique du Nord ou au Canada, grands consommateurs de bleuets, il n'existe pas. C'est une spécificité et un produit emblématique du massif vosgien.

Toujours dans l'idée de protéger et promouvoir la production locale de bleuets, l'AVEM, après avoir déposé la marque Bluet des Vosges, va proposer à des chefs et critiques gastronomiques d'inventer un produit à partir de cette myrtille de culture. Naitra du fruit de leurs essais le bluet des Vosges à l'aigre-doux, des fruits entiers macérés dans le vinaigre d'alcool, avec du sucre et des aromates.

Les producteurs fabriquent eux-mêmes ce produit à partir de la recette qui reste secrète ! Vous pourrez déguster ces bluets au vinaigre avec une raclette, dans une salade de mâche, d'endives, les déguster à l'apéritif, accompagner le canard ou le gibier, et le vinaigre aigre-doux vous pourrez l'utiliser pour déglacer vos sauces.