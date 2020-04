VIDEO - Le chef triplement étoilé Régis Marcon nous apprend à faire des pâtes

Les pâtes ne sont pas qu'un produit commun. Vous pouvez les faire vous même. C'est le message, en ces temps de confinement, qu'a voulu adresser le chef altiligérien Régis Marcon, qui a publié une recette de pâtes sur sa page Facebook. Elle a déjà été partagée plus de 187 fois.

Qui n'a jamais rêvé d'avoir les conseils d'un grand chef chez lui ? Voeu exeaucé ce vendredi. Sur la page Facebook des Maisons Marcon, Régis, le chef triplement étoilé installé à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire nous explique comment faire nos propres pâtes. Il présente ainsi deux recettes : une à base de farine ("de type 55 de préférence"), et de deux oeufs entiers, et une autre à base de 200 grammes de semoule ("très fine"), un peu d'eau et d'huile.

Deux types de pâtes sont faites : des spaghettis et des tagliatelles. Le chef, accompagné par son assistant Barnabé va ensuite les arranger grâce à de l'oignon ou encore des carottes coupées en lamelles, ainsi que du saumon fumé.

Voir la recette des pâtes "à la Marcon"

Le restaurant des Maisons Marcon est fermé depuis les mesures gouvernementales du 16 mars dernier. Le service réservations était fermé jusqu'à ce dimanche. Dès lundi 6 avril, les dates de réservations pour septembre devait ré-ouvrir, mais sur sa page Facebook, le chef assure qu'il "est possible que des dates soient déjà complètes le 6 avril".