VIDEO Le lingot du Nord : le haricot blanc fondant et savoureux

Le lingot du Nord : le haricot blanc fondant et savoureux

Ramassé et mis à sécher à la fin de l'été, le lingot du Nord est un des produits phares de l'hiver. Cultivé dans la vallée de la Lys, il lui doit son goût particulier et sa texture fondante, inimitable.

Produit phare de l'hiver mais pas seulement, le lingot du Nord est une variété de haricot blanc. Label rouge depuis 1998 et indication géographique protégée IGP depuis 2008, le lingot du Nord vient de la région de Merville dans le Pas-de-Calais. Il est spécialement cultivé dans la vallée de la Lys.

André Charles, président de l'association des lingots du Nord, est également producteur à Laventie. Avec ses huit hectares, il produit seize tonnes de lingots du Nord. La spécificité du lingot est le séchage qui se fait sur des 'perroquets' dans les champs, pendant trois semaines. Ensuite il est stocké, toujours dans les gousses. Il ne sera écossé qu'au fur et à mesure de la demande, ce qui lui garantit une très grande fraîcheur et permet son stockage sur plusieurs mois.

L'astuce de Pépée Le Mat pour cuisiner les lingots du Nord

Le lingot du Nord est un haricot fondant et très savoureux. Sa culture sur une terre de limon et son séchage traditionnel lui donnent sa finesse et sa douceur. Constitué de 18g de fibres pour 100g, il est essentiel dans l'alimentation.

Les lingots du Nord sont les seuls haricots qui ne nécessitent pas de trempage avant cuisson. Il se prête à de nombreuses recettes, aussi bien chaudes que froides. Sa farine est aussi utilisée pour les desserts.

Pépée Le Mat, chroniqueuse culinaire pour France Bleu Nord et actuellement dans l'émission "Vous êtes formidables" de France 3, nous livre son astuce. Les haricots blancs ayant tendance à créer de l'aérophagie, pour l'éviter, il suffit de glisser une rondelle de citron dans l'eau de cuisson des haricots.

