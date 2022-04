VIDEO Le poireau des Hauts-de-France : un produit de caractère

Le poireau des Hauts-de-France est un produit qui a le caractère de son terroir. Gauthier Verbecq le cultive depuis 20 ans. Côté cuisine, c'est Gourmandinette, influenceuse, qui utilise tout des racines aux feuilles. Un légume à consommer sans modération.

Le poireau est cultivé toute l'année selon les régions. Dans les Hauts-de-France, il est semé à partir de mi-avril pour être récolté jusqu'en avril l'année suivante.

Gauthier Verbecq : "Choisir un poireau français, c'est gage de qualité."

Poireaux et Compagnie, à Verquin, dans le Pas-de-Calais. C'est là que Gauthier Verbecq exploite huit hectares de poireaux. La terre est propice à ce légume et lui donne son bon goût. "C'est une terre limoneuse, donc avec peu d'argile. L'argile colle aux racines." Pour le goût, différent des poireaux des sables, il est affirmé et fort. "Il peut même faire pleurer à l'épluchage, comme les oignons. C'est un gage de qualité."

Ici, les poireaux sont semés à partir de février, sont repiqués à partir de mi-avril pour des récoltes à partir de la fin août à avril. Le poireau supporte très bien le gel. Il peut supporter une température jusqu'à -20°. Il arrête sa croissance pendant le gel et la reprend au dégel.

Le conseil de Gauthier Verbecq pour choisir un bon poireau : "Bien dressé, sans tache de maladie, la première feuille verte parce que si elle est jaune, ça veut dire que le poireau a quelques jours sur l'étal. Et choisir un poireau français, gage de qualité."

Gourmandinette : "Tout se mange dans le poireau"

Riche en fibres, excellent diurétique, le poireau se cuisine facilement. Gourmandinette est une influenceuse. Sur son compte Instagram et son blog, elle partage ses conseils, ses recettes. Pour elle le poireau "c'est vraiment un légume facile, hyper accessible et qu'on peut mettre dans la cuisine pas seulement dans les soupes."

Gourmandinette utilise tout dans le poireau : les radicelles "Fraîches et cuites en friture c'est délicieux !", jusqu'aux feuilles "J'entoure des petites feuilles de laurier et du thym avec le vert de poireau et je l'utilise dans les ragoûts."

Elle nous livre sa recette express : des choux aux poireaux pour l'apéro.

