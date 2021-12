VIDEO - Le raifort, le wasabi alsacien

Le raifort, une racine piquante et aromatique, est uniquement produit en Alsace. Découverte de la culture et de la transformation de cette plante condiment à Mietesheim dans le Bas-Rhin, la capitale du raifort.

Le raifort est une particularité alsacienne, une production unique en France. La culture de cette racine est limitée au Nord de l'Alsace, autour de l'usine de transformation Alélor. Direction Mietesheim pour découvrir la culture du raifort au GAEC Schnepp avec Marc Schnepp, la transformation et les vertus de cette racine chez Alélor avec son directeur, Alain Trautmann. Nous nous arrêtons chez Ludovic Luztmann, chef du restaurant Le Repère Chez Ludo, pour une petite dégustation.

La culture du raifort, une singularité alsacienne

Le raifort se cultive en Alsace depuis les années 1870, un héritage des pays germaniques où sa consommation est beaucoup plus répandue (Allemagne, Autriche, Suisse, Pologne, Ukraine, etc...). D'abord présent dans les potagers familiaux, cette racine est à l'origine consommée pour ses vertues médicinales. Dans les années 50, la famille Urban, cultivateurs à Mietesheim, se lance dans la transformation industrielle du raifort, sous le nom de Raifalsa. En 1997, faute de repreneurs, c'est la famille Trautmann qui rachète Raifalsa qui devient alors Alélor. Alélor va développer la production de raifort en recrutant de nouveaux cultivateurs, -qui trouvent avec ce produit un nouveau débouché intéressant-, et en parallèle développe toute une gamme de condiments.

Mietesheim, capitale du raifort

Aujourd'hui, une quinzaine de cultivateurs produisent les racines de raifort en Alsace du Nord, sur une vingtaine d'hectares, pour une production totale d'environ 150 tonnes par an. Production qui est en grande partie transformée chez Alélor, l'usine implantée à Miestesheim.

Le raifort est planté au mois d'avril à partir des fines radicelles récupérées sur la récolte de l'année précédente. Au mois de juin est procédé à l'ébourgeonnage, sont éliminées les touffes à multiples branches pour ne laisser qu'une seule racine se développer par plant. La récolte se déroule en novembre, avant que le sol ne soit gelé. Le ramassage se fait essentiellement à la main pour éliminer le surplus de terre et les feuilles de chaque racine. C'est un travail long et pénible.

Les racines sont ensuite livrées à l'usine de transformation où elles sont lavées, épluchées, râpées et moulues, assaisonnées ou non, conditionnées en pot, tube ou seau, et commercialisées par Alélor.

Le raifort, du piquant en cuisine, un bienfait pour la santé

Le raifort est un condiment, il a une saveur aromatique et puissante. On l'appelle également le wasabi alsacien, cette racine asiatique dont il est le cousin. Comme la moutarde, il va accompagner viandes ou poissons sous la forme d'une pâte blanche, assaisonnée ou nature, travaillée en sauce ou en mousse. En plus d'apporter sa saveur relevée et piquante en cuisine, il a un réel atout santé. Il contient de la vitamine C, de la vitamine E, il a des qualités antibiotiques grâce à la sinigrine (on parle du raifort comme de la "pénicilline du jardin"), des propriétés digestives, diurétiques, c'est un expectorant, il serait préventif des cancers du côlon... Manger du raifort réveille vos papilles, mais apporte aussi un bénéfice santé avec ses propriétés stimulantes.

En cuisine, le raifort se mange en Alsace avec les plats traditionnels : pot-au-feu, choucroute, charcuterie... Mais il se marie très bien avec les poissons. C'est un exhausteur de goût naturel. Chez Ludo à Mietesheim vous pourrez même déguster une tarte flambée au raifort (mélangez une cuillerée de raifort nature pour cinq cuillerées de fromage blanc, testez chez vous !). Et à Mietesheim, on ne manque pas d'idées pour accomoder le raifort : bière au raifort, pain au raifort, etc...

à lire aussi Cuisinez le raifort pour ajouter une touche de piquant à vos plats

Réalisez une mousse de raifort

Voici une petite astuce de Ludovic Luztmann, chef du restaurant Le Repère Chez Ludo, pour réaliser des amuses-bouches avec une mousse au raifort.

C'est très simple : réalisez une chantilly nature, ajoutez une cuillerée de raifort nature ou doux (quantité selon vos goûts), salez, poivrez, mélangez bien. Mettez votre chantilly au raifort dans une poche à douille. Il ne reste plus qu'à ajouter votre mousse de raifort sur vos verrines de saumon ou crevettes. Décorez de ciboulette, cerfeuil, baies roses. Bon appétit !

La préparation en vidéo avec Ludovic Lutzmann :

Envie de goûter le raifort ?

Vous trouverez les produits Alélor en direct à la boutique de l'usine Alélor à Mietesheim, dans les rayons des supermarchés alsaciens, dans les épiceries fines alsaciennes. Et si vous n'habitez pas en Alsace, direction le site internet d'Alélor où vous pourrez faire le plein de produits à base de raifort.

Découvrez et commandez les produits à base de raifort chez Alelor >>>