VIDEO - Les chocolatiers toulousains nous réconfortent à Noël

Maman disait toujours : “La vie c’est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber”. Forrest Gump.

Ils sont forcément bons nos chocolats à Toulouse ! Bons pour la santé déjà avec du magnésium notamment. Bons pour le moral aussi : de la douceur, des jolies choses à s'offrir, à partager, après une année franchement amère. Emission spéciale sur France Bleu Occitanie pour soutenir ces artisans passionnés. De la fabrication jusqu'à la présentation raffinée pour les clients, Alban Forlot vous emmène dans les coulisses de Toulouse et ses chocolateries...

Claire Castan : une maman noël délicate

A Toulouse, 188 avenue Saint-Exupéry, on est certain de trouver son bonheur. Bienvenue chez Castan, dans une boutique chaleureuse dont la réputation n'est plus à faire. De la finesse, de la créativité, et une ruche qui s’active à l’arrière pour répondre aux nombreuses commandes, notamment sur internet sous forme de box ou d’abonnements au chocolat. D’ailleurs Claire Castan, c’est bon ou pas le chocolat ?

Un jeu concours de Noël permet de remporter un coffret de 90 chocolats d’une valeur de 91€. Le cacao vient de toute la zone équatoriale.

Le chocolat, une économie festive

33 580 tonnes de chocolat sont fabriquées à Noël. Un chiffre d’affaires à 1 milliards 580 millions d’€. Dans Toulouse, on peut saluer tête de cabosse, de la fève au palais, chez Cacao Fagès, ou encore à la chocolaterie de Puyricard, la maison Escarnot, la compagnie du chocolat... ou encore Pillon que nous avions rencontré il y a quelques jours.

Bello et Angeli et ses Awards du chocolat

Dans Toulouse, vous trouvez des magasins Bello et Angeli place Victor Hugo et rue des filatiers. Il y a même une boutique éphémère à Tournefeuille (31). Mais là nous sommes, à Saint-Orens, dans l’atelier de fabrication avec Sébastien Bello qui nous fait visiter.

Déjà 2 awards du chocolat pour Bello et Angeli.

Durand, quand la Bretagne s'installe à Toulouse

Dans la ville rose souffle désormais un petit air breton depuis le 1er confinement. Bienvenue chez Durand sur la place Salengro de la ville rose. Marie Pitron nous accueille précisément au 18 rue des Puits Clos. Très jolie boutique…

" Les Numéros " produit star, 41 ganaches naturelles aux saveurs incomparables. Tous les jeudis sur Instagram, découvrez le caractère d'un Numéro. Depuis 1987, comptoir renommé des secrets du chocolat, la Maison Durand partage les matières brutes qui font leurs pouvoirs et leurs vertus à Rennes, et désormais à deux pas du Capitole.

Le petit + glacé

Qui dit noël dit bûche ! En voici quelques unes glacées avec Antoine Delabarre de Ô Sorbet d'Amour, rue Montardy à Toulouse.

Toute l'équipe de France Bleu Occitanie vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année. Pensez à soutenir nos artisans locaux. Joyeux Noël.