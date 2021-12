VIDEO - Ouvrir les huîtres en un clin d'œil, les conseils d'un écailler messin

Le couteau glisse sur l'huître et là... C'est le drame, une main entaillée par la lame. L'accident arrive régulièrement pendant les fêtes de fin d'année, période où le coquillage est le plus dégusté. Pour éviter les blessures, France Bleu Lorraine vous livre les conseils d'un expert : Nicolas Paquot, écailler à la poissonnerie Shaller, au marché couvert de Metz. Le jeune homme connait bien le sujet, il ouvre le mollusque en moins de trois à quatre secondes.

Bien placer sa lame

En quelques coups de poignet, le tour est joué. Nicolas Paquot applique un geste précis, presque automatique, avec quelques repères. "On prend l'huître dans la main gauche", commence l'écailler, l'huître orientée de manière à avoir la charnière dans le poignet, on part du petit doigt, on remonte vers le troisième, et ici on va avoir le pied de l'huître." C'est dans cette zone que vous devez trouver l'encoche qui va vous permettre de placer la pointe de votre couteau. "Dans une fente de la coquille, cela va rentrer tout seul, et il faut bien protéger pour pas que la pointe ne dépasse de trop", poursuit le poissonnier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une fois que votre couteau est en partie dans la coquille, "Là, le pied est juste en-dessous du couteau. Donc j'ai juste à le remonter, et là elle est ouverte", sourit Nicolas Paquot. Trois à quatre secondes à peine. A ce rythme, l'écailler est capable d'ouvrir une demi-douzaine d'huîtres en quinze secondes. Mais il est conseillé de prendre son temps si vous débutez.

Eviter les blessures

Pour éviter de se blesser la main, il faut maintenir correctement votre couteau à huître. "Il faut laisser un minimum de pointe dépasser, c'est le plus important", décrit le jeune homme, face à ses bourriches. Le mieux est d'être équipé d'un gant, ou au moins un torchon, pour se protéger. Un cran d'arrêt sur le couteau permet également de limiter les blessures. "Cela peut très vite arriver d'être blessé, soit se planter le couteau ou se planter une écaille d'huitre dans le doigt", prévient Nicolas Paquot.

L'important est maintenir le couteau très serré, de manière à laisser juste le bout du couteau dépasser. © Radio France - Julien Penot

Rien ne sert de trop forcer sur la coquille, ou de donner de gros à-coups répétés, c'est à ce moment là que vous risquez de ripper avec la lame et de vous blesser. Une fois l'huître ouverte, n'oubliez pas de vider la première eau, indigeste, car souvent très salée.