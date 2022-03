VIDEO Semaine de la gaufre : Chez Matthieu

Matthieu Toulemonde fait partie des sélectionnés pour le prix de la Meilleure gaufre 2022. Installé à Roncq depuis 11 ans, Matthieu a sa propre recette et un savoir-faire digne des grands-chefs !

Du lundi 28 mars au vendredi 1er avril, France Bleu Nord organise la seconde édition de la semaine de la gaufre. Après celle de Philippe de Bie, sacrée meilleure gaufre 2021, laquelle lui succédera ?

Ce mardi 29 mars, c'est Matthieu Toulemonde qui est l'invité de Côté saveurs de France Nord. De 10h à 11h, Matthieu fabrique des gaufres depuis 2011. Il a fait une école hôtelière et a travaillé dans des grands restaurants avant de s'installer à Roncq. Il fabrique plus de 25 biscuits maisons et vend les produits locaux dans son épicerie fine Chez Matthieu.

La gaufre de Chez Matthieu.

à lire aussi Semaine de la gaufre : les quatre nominés pour la meilleure gaufre 2022

à lire aussi C'est vous qui le dites : la meilleure gaufre de Lille est celle qui