VIDEO Sur le marché de Coutances dans la Manche avec France Bleu Cotentin

Venez cuisiner sur le marché de Coutances dans la Manche avec France Bleu Cotentin.

Ce jeudi 3 mars, c'est le marché de Coutances, sur le Parvis Notre-Dame et sur la place de la Poissonnerie, qui accueille le camion France Bleu. Pendant l'émission de Stéphanie Barrier, de 9h à 11h, Damien Dulin, chef du restaurant "Le Côté Saint-Pierre", a accès à la cuisine du camion. Toute équipée : four, plaques de cuisson, robots, casseroles, couteaux, etc. la cuisine ouverte permet à Damien Dulin de préparer un repas en direct devant vous.

Le défi du chef : composer un repas avec 30 euros de produits achetés sur le marché. A l’issue de cette préparation, les personnes présentes sur le marché ont dégusté ce que le chef a préparé.

► En savoir plus sur le restaurant "Le Côté Saint-Pierre"*

Ecoutez l'émission pour noter les recettes du chef :

Le menu réalisé par Damien Dulin sur le marché de Coutances

Avec ses 30 euros, Damien Dulin a réalisé un menu entrée-plat-dessert pour huit personnes. Voici son menu :

Poireaux brûlés, mimosa d'œufs

Filets de merlan, velouté de panais, capuccino d'arrêtes

Pommes pochées, chantilly de crème crue