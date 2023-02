VIDEOS - C'est la chandeleur, on fait sauter les crêpes à France Bleu Belfort Montbéliard

Les gourmands de l'équipe de France Bleu Belfort Montbéliard n'ont pas pu résister. Ce 2 février c'est la chandeleur, la fête des crêpes. L'occasion d'organiser une méga crêpe party à la radio et si vous êtes passé par là, vous avez pu en profiter.

Fabrice Piguet, le chef qui intervient régulièrement dans notre émission cuisine "Côté saveurs" a ramené ses crêpières et les ingrédients pour nous concocter des crêpes salées et sucrées, de quoi satisfaire nos estomacs affamés. Et puis pour les crêpes, on a toujours une petite place !

Toute l'équipe a relevé le challenge et réalisé ses crêpes, et chacun a pu apporter sa petite touche personnelle !

Découvrez les recettes de crêpes du jour !

La recette des crêpes par Fabrice Piguet. Chacun à ses trucs et astuces. Karinne y ajoute du rhum, Fabrice de la bière... La tradition, tenez un Louis d'or pour faire sauter la première crêpe, ça porte bonheur et apporte prospérité toute l'année !

Même les auditeurs en ont profité et ils ont appréciés ! Les préférées, les crêpes au nutella.

Des crêpes au citron ou à l'orange, les crêpes préférées de Fabrice Piguet.

La recette de crêpes salées et sucrées de Karinne Ducher, animatrice et Vanessa Pachecco, chargée d'accueil !

