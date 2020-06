Vignoble Nantais : la Maison du Muscadet, une institution

A Vallet en Loire-Atlantique, c'est un lieu inévitable, une vitrine du savoir faire des vignerons : la Maison du Muscadet pour découvrir la variété et la qualité des breuvages du cru.

La Maison du Muscadet est la vitrine officielle des vignerons du canton de Vallet, avec pas moins de 27 vignerons représentés, de Vallet bien sur mais aussi de La Chapelle Heulin, Mouzillon, le Pallet et la Regrippière.

Son objectif ? Vous faire découvrir la grande variété des Muscadets de la région Sèvre et Maine, les "Crus du Muscadet", vins tardifs, ainsi que les Gros Plant, Vins de Pays rouges et rosés, ainsi que les méthodes traditionnelles en rosé et blanc.

Tous ces vins, plus de 80 références., sélectionnés par un jury de professionnels, vous sont proposés en dégustation avec la possibilité de les acheter sur place.

Présents également, de nombreux produits régionaux. Depuis 25 ans, c’est Rachel Martin qui accueille les visiteurs.

Soulignons également le rapport qualité-prix de ces crus qui n’ont pas à rougir face à certains grands Bourgogne.

La Maison du Muscadet propose près de 15 000 bouteilles, Muscadet mais aussi gros plant, merlot, vins tardifs, bulles et jus de raisin.

Quel que soit le viticulteur le prix est fixe et on peut opter pour le panachage, avec des bouteilles toutes différentes dans le carton.

Tout cela est bien sur à déguster avec modération.

Rachel Martin était ce mercredi 17 juin l'invité de Cathy Kerzerho dans La vie en bleu, sur France Bleu Loire Océan, qui met une fois de plus en avant le talent des producteurs de la région.

La maison du muscadet, le site : https://www.maisondumuscadet.fr/