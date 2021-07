Vins catalans: Halte aux idées reçues

Halte aux idées reçues Copier

Fabrice Dubos (Elisa) – Chef de la Table du Capil à La LLagone

Charles Dornier - Le Clos des Vins d'Amour à Maury

Témoignage d'une auditrice : "Merci, merci, merci de nous avoir annoncé ce matin votre interview de demain avec Fabrice Dubos. Nous habitons à Villelongue dels Monts, fans de Côté Saisons, du Jardin des Simples et de la Nouvelle Vague, nous sommes une semaine en vacances à Matemale ( et ouiiii, notre département est tellement beau autant faire travailler les gens de chez nous en cette période compliquée) et ce matin quand j'ai entendu votre message je me suis dit : mince, un restaurant qu'on ne connaît pas ! J'ai téléphoné et nous avons eu le privilège d'avoir la dernière table ! Yeahhhhh ! Et ce soir, c'était un repas divin, un couple hyper agréable, très serviable, professionnel, souriant malgré les masques. Un rapport qualité prix hors pair, un travail de mise en valeur exceptionnel de produits locaux préparés avec respect et bon goût. Merci encore Edith de nous offrir des personnes de cette trempe. Toques blanches bien méritées".

Table du Capil- Fabrice Dubos - Valérie

