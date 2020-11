Vins - Cave Tourlonias à Châteaugay dans le Puy de Dôme

Bonjour à toutes et tous 🙂 La cave reste ouverte durant le confinement sur rendez-vous !!! En respectant les gestes barrières 😷, la livraison est possible sur Clermont-Ferrand et ses alentours. Les numéros de téléphone pour nous contacter sont : 04 73 87 60 63 ou 06 83 16 25 28 🍇🍇🍷🍷 Et surtout prenez soin de vous et de vos proches 🤗 Isabelle et Thibault - Facebook Caves Tourlonias à Châteauguay