Visite guidée dans les vergers de Croque Fruit à Montauban

Malgré l'exceptionnel épisode de gel du mois d'avril, les fruits de l'été, abricots, pêches, nectarines produits par Croque Fruit feront bien le délice des clients cet été. Touchés, les vergers ne sont pas coulés. Le producteur nous montre les dégâts et nous présente son exploitation.

L'exploitation de Marc Semenzato prend place sur deux sites, l'un dans la plaine du Tarn, en bord de rivière, et l'autre dans les coteaux vallonnés à quelques kilomètres de là (photo).

C'est le symbole agricole de Tarn-et-Garonne, la fierté locale, un pan de l'histoire économique de Montauban et ses alentours. La production de fruits a donné au département l'un de ses surnoms, "le verger de la France". Petits et grands producteurs font honneur à la réputation de cette partie de l'Occitanie qui diffuse ses pommes, poires ou fraises dans la région, en France, et même à l'étranger. Rencontre avec l'un de ces professionnels, Marc Semenzato de Croque Fruit, à Montauban.

Croque fruit propose majoritairement des pommes, mais aussi des kiwis, cerises, abricots, pêches, nectarines et prunes. © Radio France - A.W.

Croque fruit cultive une partie de ses arbres en agriculture biologique, l'autre partie de manière conventionnelle, mais toujours avec le souci de traiter le moins possible, et avec des produits qui ont un impact mesuré sur l'environnement. Marc Semenzato est un pragmatique : c'est la variété de fruits qui dicte le type d'agriculture.

Un très beau et imposant pigeonnier trône au bord du Tarn, sur l'une des parties de l'exploitation de Marc. Le producteur envisage de le faire restaurer. © Radio France - A.W.

Comme de nombreux agriculteurs de la région et plus généralement de France, Marc Semenzato a été impacté par l'épisode de gel du mois d'avril. Il estime avoir perdu entre 25 et 30% de sa production de l'année. Plutôt fataliste, il considère qu'il s'en sort bien, notamment par rapport à ses confrères viticulteurs dont certains dont perdu 100% de leur récolte.

Ces jeunes arbres devraient pouvoir donner à nouveau des fruits en 2022. © Radio France - A.W.

