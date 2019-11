Vive les tripes! Road tripes à Toulouse!

Toulouse, France

En France, 43% des ménages achètent régulièrement des produits tripiers. Des produits à la fois populaires et mal aimés. Populaires parce qu’ils ne sont généralement pas chers, mal aimés parce que leur aspect n’est pas toujours appétissant. Ils offrent pourtant un vaste panel de texture et de saveurs! Ils sont pleins de vitamines et ils ne sont généralement pas gras. Pour mieux connaître ces produits, nous sommes dans un premier temps à Toulouse, Marché Victor Hugo, à la Triperie Gasconne. Charles de Lagausie a repris cette loge en 2010 et il y a 3 ans, son frère Antoine, l’a rejoint. Charles a longtemps travaillé pour l'abattoir d’Auch et Antoine était auparavant professeur d’histoire. la Triperie Gasconne propose donc toute la gamme des produits tripiers...mais de quoi s’agit-il exactement? Antoine et Charles nous expliquent!

La triperie gasconne sur le marché Victor Hugo © Radio France - Emmanuelle Wiener

La Triperie Gasconne à Toulouse, marché Victor Hugo © Radio France - Emmanuelle Wiener

Durant ce mois de novembre, mais aussi durant tout l’automne et l’hiver: de nombreux restaurateurs mettent sur leurs cartes des plats canailles. Ce sont des recettes ou les produits tripiers sont à l’honneur : foie, cervelle, ris d’agneau ou de veau, rognons, panse, pieds de cochons entre autres. A Toulouse, de très nombreux cuisiniers professionnels trouvent leur bonheur, à la Triperie Gasconne, sur le marché Victor Hugo. Charles et Antoine de Lagausie tiennent cette loge depuis dix ans. Ils sélectionnent avec soin leurs produits avec une idée en tête : la qualité avant tout! Ils servent de nombreux chefs de la région. Michel Sarran , le chef doublement étoilé leur fait confiance, mais la génération montante des cuisiniers toulousains est là aussi.

Sur la loge de la triperie Gasconne à Toulouse, marché Victor Hugo © Radio France - Emmanuelle Wiener

“Oser manger osé" avec les produits tripiers” c’est une campagne de mise en valeur des produits tripiers durant tout le mois de novembre. Illustration à Toulouse. après la triperie Gasconne sur le marché Victor Hugo, nous sommes cette fois au Bistrot du Chevillard, 4 boulevard Maréchal Leclerc. Une partie de la carte de ce restaurant fait une place à ces produits tripiers, et le chef Olivier Ribourt, adore les préparer.

