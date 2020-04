Voyage en Norvège avec des Boulettes de Volaille sauce Champignons

Boulettes de volaille sauce champignons

Cette sauce aux champignons est en vérité presque une…sauce/soupe qui se déguste à la cuillère ! Quant aux boulettes (de volaille, de bœuf, de porc, de gibier), elles sont avec le poisson et le pain la base de l’alimentation norvégienne. Dans cette recette la volaille peut être remplacée par du veau, du bœuf ou du porc mais dans tous les cas, tout est cuit avant façonnage.

Par personne :

80 g de filet de poulet partagé en 4

1 feuille de fenouil (ou plus)finement émincée

1 petit oignon épluché et finement émincé

6 champignons de Paris nettoyés et finement émincés

½ œuf battu

1 c à bouche de beurre

1 c à c de crème

Sel, poivre

Facultatif, ½ c à c de jus de citron

Pour le décor, quelques feuilles de fenouil ciselées

Chauffer le beurre dans une cocotte. Y dorer la viande de chaque côté. Ajouter les légumes et les faire dorer à leur tour en remuant sans cesse. Puis ajouter de l’eau bouillante à hauteur + ½ hauteur d’eau et cuire à feu modéré 15 min.

Sortir la viande, la hacher, ajuster sel et poivre, ajouter l’œuf et bien amalgamer le tout. Façonner des boulettes pas trop grosses. Les presser fortement afin qu’elles soient bien compactes et les remettre dans la sauce/soupe 8 à 10 min. Ajouter la crème fraîche et servir.