1 jeune 1 solution en Occitanie

L'apprentissage est une voie d'excellence qui permet de trouver de l'emploi plus facilement. Christophe Lerouge

Pour aider les 750 000 jeunes arrivés sur le marché du travail en septembre 2020 mais aussi ceux qui sont aujourd’hui sans activité ou formation, le Gouvernement mobilise un budget de 6,7 milliards d’euros, soit un triplement des moyens consacrés aux jeunes.

Le plan 1 jeune 1 solution, lancé le 23 juillet 2020, vise à offrir une solution à chaque jeune. Il mobilise un ensemble de leviers : aides à l’embauche, formations, accompagnements, aides financières aux jeunes en difficulté, etc. afin de répondre à toutes les situations. L’objectif est de ne laisser personne sur le bord de la route. Alban Forlot reçoit Christophe Lerouge, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Occitanie sur France Bleu Occitanie

FACILITER L’ENTRÉE DANS LA VIE PROFESSIONNELLE :

ORIENTER ET FORMER 200 000 JEUNES VERS LES SECTEURS ET MÉTIERS D’AVENIR :

ACCOMPAGNER PLUS PARTICULIÈREMENT LES JEUNES ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI EN CONSTRUISANT 300 000 PARCOURS D’INSERTION SUR MESURE

1jeune1solution.fr