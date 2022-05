A la recherche d'un job ? France Bleu Bourgogne vous propose plusieurs offres

un.e aide soignant.e pour Villa Médicis à Dijon Victor Hugo : en CDI 35h

Pour postuler : envoyer votre CV à villa.medicis@orange.fr

Trois postes dans les cuisines de l'Abbaye de La Bussière :

- 1 second de cuisine, entre 3000€ et 3500€

- 1 chef de partie pâtisserie, entre 2012€ et 2262€

- 1 chef pâtissier, entre 2668€ et 3157€

Pour postuler : https://www\.facebook\.com/MyexpertiseRH/

Un.e préparateur/préparatrice de commandes pour La Ruche Logistique à Créancey

Pour postuler : La Ruche Logistique au 03 80 64 07 09

