À Saint Paterne Racan on a la patate !

Saint-Paterne-Racan, France

Connaissez vous la Ferme "Le grand Thuré" à Saint Paterne Racan ? Alexis Gruson et Anne Charlotte Vermersch originaires du nord de la France ont saisi une opportunité d’achat de terrains sont venus s'installer en Touraine pour produire, ce n'est pas un hasard, des pommes de terre. L'exploitation compte deux salariés et exploite actuellement 10 hectares ce qui permet de produire 500 tonnes de pommes de terre. La ferme a aussi un projet d’extension.

La ferme d'Alexis et Anne Charlotte approvisionne des restaurants de Touraine, des collèges, des supermarchés et certains festivals de musique par exemple. Et oui les frites servies sur Terre de Son cette année provenaient de Saint Paterne Racan.