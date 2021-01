A Sauvigny-le-Bois, AdS fait rimer cuisine à la française et engagement pour la planète

L'Atelier des Saveurs (AdS) propose des buffets et des menus traiteurs, servis sur place, en livraison ou à emporter

AdS, c'est l'Atelier des Saveurs, traiteur à Sauvigny-le-bois. L'entreprise de Séverine Soilly et Vincent Bauland se déplace pour vos évènements, mais propose aussi un restaurant sur place, avec une boutique de produits régionaux et des plats cuisinés à emporter. Labellisé Morvan Terroirs, AdS privilégie les circuits-courts en travaillant avec des producteurs du terroir morvandiau.

NB : Pendant ces temps de Covid, la carte des plats et les menus à emporter est sur leur page Facebook !

Vincent Bauland de l'Atelier des Saveurs est un ancien élève de Bernard Loiseau Copier

