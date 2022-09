A votre avis, qui est parmi nous depuis presque 40 ans ?

Voici une devinette pour vous aider

Qui, depuis le 14 décembre 1982 est présente dans les studios de France Bleu Belfort Montbéliard, a appris à jongler avec les téléphones, s'est adaptée avec brio aux nouvelles technologies, s'est démenée pour vous faire gagner de beaux cadeaux, vous accueille, tant au téléphone qu'à la radio , avec le sourire ??? Vous avez trouvé ?

Muriel, dit MUMU bien sûr !

Et oui, à 3 mois près, cela fait 40 ans que lorsque vous composez le numéro de la radio, Muriel vous répond. Elle a vécu les débuts de FBBM : installation, réorganisation, ajustements, changements, déménagement... Elle a su s'intégrer, s'adapter et évoluer au sein de la radio. Le standard de FBBM perdure grâce à une formation spéciale "Mumu" rythmée par des explications souvent répétées, un partage de connaissances et d'expériences, une patience sans limite et un désir de transmettre sa maîtrise du poste. Elle fut l'une des première chargée d'accueil à être référente internet. Outil qu'elle maîtrise aujourd'hui parfaitement et utilise quotidiennement dans de belles mises en avant des superbes partenariats et séjours qu'elle sait obtenir grâce à un sens aigu de la communication et de la négociation.

Vous pensez bien qu'après ce temps passé à VOS et NOS côtés, il est temps ! Temps pour Muriel de débuter une nouvelle carrière : celle de Retraitée ! Pionnière dans beaucoup de domaines en tant que chargée d'accueil, elle le sera aussi, c'est sûr, dans la gestion de ses nouvelles activités : farniente, balades, loisirs, sieste, apéro...Autant d'activités qui prennent un temps considérable et nécessite l'expérience aguerrie de Muriel pour une organisation sans faille et l'élaboration d'un planning " Retraite Idyllique ".

Idyllique, c'est la retraite que nous lui souhaitons. Qu'elle soit aussi douce, agréable, et longue que possible.

Merci © Getty - imagenavi

Merci Mumu, pour ces 40 ans au sein de FBBM.