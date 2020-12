Accent et communication : comment mieux se comprendre

Une loi votée en novembre dernier vise à réprimer les discriminations fondées sur l’accent. Ces particularités de langage à l’international ou entre régions peuvent en effet créer de vrais phénomènes d’exclusion. Alors comment faire pour remédier à cela et mieux se comprendre ?

C’est un fait : nos accents, qu’ils soient ancrés en nous par notre origine étrangère ou notre appartenance régionale, constituent parfois des obstacles dans la vie quotidienne. Et pour réprimer les discriminations en raison de l’accent – la glottophobie – une loi a même été votée le 26 novembre dernier.

Accents : un véritable problème de discrimination

On nous attribue volontiers et malheureusement des étiquettes en fonction de notre manière de nous exprimer : un accent anglais est plus valorisé dans le monde de l’entreprise qu’un accent indien par exemple. D'autres témoignages concordent : les gens originaires du sud de la France et à l’accent chantant sont souvent décrédibilisés pour cette particularité.

C’est ce que décrypte Hélène Langier, enseignante-chercheuse à l’EM Strasbourg Business School, spécialiste du management interculturel, de l'expatriation et de la diversité linguistique, invitée d’Eglantine Eméyé dans C’est déjà demain.



Les accents représentent notre identité

Mais alors que faire pour remédier à ces stéréotypes ? Avant tout soyons conscients que nos accents représentent une partie de notre identité et qu’il serait abusif de vouloir les gommer totalement. Hélène Langier précise :

On demande une façon trop standardisée de s’exprimer dans certains milieux.

Les bienfaits du "translanguaging"

Ce qui compte avant tout, n’est-ce pas de se comprendre mutuellement malgré la barrière de la langue ou de l’accent ? Pour cela, des études ont démontré les bienfaits du "translanguaging". Késaco ? Il s’agit d’avoir recours à toutes nos ressources pour permettre la communication : montrer une attitude positive, sourire, mélanger si besoin les langues que l’on maîtrise, un mot d’anglais par ci et d’italien par là…

Enseigner plus tôt les langues étrangères à nos enfants

Et pour éviter ces écueils, pourquoi ne pas tenter d’améliorer notre niveau en langues étrangères ? Les Français ont en effet la mauvaise réputation d’être des cancres en langues et notamment en anglais. Qui n’a jamais eu honte de s’exprimer dans la langue de Shakespeare même devant des amis ? Pour remédier à cela, il serait préférable d’enseigner les langues plus tôt, dès la maternelle.



A partir de 14 ans, il est plus difficile de corriger un accent. Avant ça vient plus naturellement.

Comme quoi, la communication ça s’apprend dès le jardin d’enfant !