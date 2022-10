Acta Mobilier, agenceur de luxe à Monéteau

La satisfaction des clients

Acta Mobilier fabrique des façades de cuisine et des agencements de magasins, boutiques et restaurants pour de grandes marques internationales comme Schmidt, Poggenpohl, Leicht ou encore Guerlain, Chanel, DS et Dior.

Alain Genet, directeur d'Acta Mobilier © Radio France - Catherine Marchesin

Acta Mobilier pour Guerlain -

Dans leur showroom à Monéteau, Acta Mobilier propose un véritable carnet de tendances pour les architectes avec lesquels l'entreprise travaille étroitement.

Acta Mobilier, façade de cuisine -

Du sur mesure conçu à Monéteau de A à Z.

Acta Mobilier possède sont propre laboratoire de vernis - Catherine Marchesin

L'innovation

Chaque année Acta Mobilier participe au concours "Architect Network" et y propose des innovations. Cette année la société va soumettre une collaboration avec l'entreprise Pérégreen à Toucy : un travail sur les couleurs du jardin de Colette.

L'association Acta Mobilier et Pérégreen - Catherine Marchesin

Une culture d'entreprise axée sur la formation professionnelle

Créé il y a 30 ans, Acta Mobilier accorde une attention particulière à ses collaborateurs pour qu'ils puissent se sentir bien dans l'entreprise et saisir les opportunités d'apprendre et de se développer.

Acta Mobilier, atelier de montage - Catherine Marchesin

Ainsi la société investit en permanence dans la formation des hommes et du matériel.