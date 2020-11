Adé Fabrik a ouvert sa boutique à Appoigny il y a quelques mois

Adé Fabrik à Appoigny propose ses spécialités gourmandes et produits de beauté apicoles "maison"

Adérald et Clothilde Caron reçoivent également les clients en boutique pour l'apéro-dînatoire Bourguignon Copier

Adé Fabrik est à présent une épicerie fine spécialisée. Apiculteur, Adérald Caron transforme ses produits, avec l'aide de sa compagne, tournée elle vers les produits de beauté. Depuis février, Adé Fabrik, c'est aussi le nom de la boutique ouverte à Appoigny, dans laquelle on trouve leurs produits, mais aussi ceux d'artisans producteurs locaux, avec des spécialités à déguster sur place ou à emporter.

Et comme si l'épicerie ne suffisait pas, l'endroit fait aussi salon de thé, et propose des apéro-dînatoires Bourguignons pour déguster ces bons produits. Les

Salon de Thé & Apéro Dinatoire Bourguignon

Coordonnées :

24 rue de Professeur Mocquot - 89380 Appoigny

06 45 28 39 17

sur Facebook