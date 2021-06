Aidadomi recrute et forme pour accompagner les personnes dépendantes et en situation de handicap

Le groupe Aidadomi, spécialiste de l’accompagnement notamment des personnes dépendantes et en situation de handicap, recrute avec Pôle Emploi et forme avec l’Afpa 24 Assistants de vie aux familles (femme et homme) pour ses 18 agences de Provence-Alpes-Côte d’Azur sous la formule de l’apprentissage. Sur une durée de un an avec ensuite un CDI à la clé, le contrat en apprentissage prévoit deux jours par semaine en centre Afpa à Marseille ou Istres et trois jours chez Aidadomi.

Les recrutements se font dès maintenant et ça d’adresse donc à ceux qui n’ont pas encore de qualification dans ce métier.

Pour postuler on écrit à l’adresse marseille@afpa.fr