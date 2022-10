"Aléonard" à Pontigny, tuiler depuis 1872

Les terres

A La Tuilerie Aleonard , les argiles utilisées pour fabriquer les tuiles sont originaires de carrières situées à proximité de Pontigny. Des argiles qui sont alors mélangées en fonction de la spécificité du produit fini recherché.

ⓘ Publicité

L' atelier des terres © Radio France - Catherine Marchesin

Le façonnage

Les argiles sont alors concassées, broyées, laminées, malaxées pour être filées sous forme d'un long ruban . Un ruban sectionné à la longueur des tuiles souhaitées.

Le façonnage des argiles © Radio France - Catherine Marchesin

Le façonnage des tuiles © Radio France - Catherine Marchesin

Le sablage des tuiles © Radio France - Catherine Marchesin

La cuisson

Après le séchage, les tuiles sont empilées à la main et vont cuire jusqu'à 1200° . Le manganèse et les oxydes de fer contenus dans les argiles vont alors se lier et révéler les couleurs uniques de la tuiles de Bourgogne Aléonard.

Empilage des tuiles à la main © Radio France - Catherine Marchesin

Les fours © Radio France - Catherine Marchesin

Les collections

Que ce soit la collection "Pontigny", La collection "Esprit patrimoine" ou encore la collection "Emaillée" ... Les tuiles fabriquées à la Tuilerie Aléonard sont utilisées pour la restauration de monuments historiques, mais elles s'adressent également à une clientèle de particuliers.

Tuiles vernissées © Radio France - Catherine Marchesin

Coloris, pièces d'exception, commandes spéciales ... tout est façonné à la main. Du sur mesure pour vos toitures.

Le façonnage à la main © Radio France - Catherine Marchesin