Alexis et Barbara Leclerc rouvrent la boulangerie de la place du marché à St Sauveur !

Du pain, de la pâtisserie, de la viennoiserie et un peu de traiteur à la boulangerie Le Pain de mon Enfance

Poyaudin convaincu, Alexis Leclerc ouvre sa première boulangerie dans son village natal après avoir été formé et avoir travaillé dans les boulangeries alentour, une aventure qu'il mène épaulé par son épouse, Barbara. Convaincu également par le potentiel économique lié au développement du tourisme en Puisaye.

Alexis Leclerc est fier d'ouvrir sa boulangerie dans le village où il a ses attaches familiales Copier

Coordonnées :

8 place du marché - 89520 St Sauveur-en-Puisaye

- - -

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ? Avec “Ma solution”, France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !