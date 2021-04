Port Autonome de Strasbourg : découvrez les coulisses du 2ème port fluvial de France

Vous avez forcément croisé le panneau du Port de Strasbourg sans savoir ce qui s'y passe ! Immersion avec celles et ceux qui s'activent et travaillent sur place pour transporter les marchandises venues du monde entier.

Strasbourg : situation géographique très stratégique

Filiale du Port Autonome de Strasbourg (PAS), la société Rhine Europe Terminals gère, exploite et assure la maintenance des infrastructures de manutention de conteneurs et colis lourds.

Sur place, 2 terminaux portuaires accueillent les marchandises :

le terminal nord et le terminal sud.

Qui travaille sur place au Port Autonome de Strasbourg ?

On est le premier exploitant fluvial pour les conteneurs en France

Les conteneurs sont chargés sur les bateaux ou les rails - Romain AMBRO

Ici au Port de Strasbourg, des centaines de poids-lourds affluent chaque jour principalement de toute la région Grand-Est pour livrer ou récupérer un conteneur.

Comment les poids-lourds viennent-ils récupérer la marchandise ?

Mathieu Kinder, le Directeur général de Rhine Europe Terminals sur le site du Terminal Sud - Romain AMBRO

40.000 conteneurs par mois, venus du monde entier

Au sein de Rhine Europe Terminals, 67 personnes travaillent sur site mais ce sont en réalité 10.000 personnes qui s'activent et passent par le Port Autonome de Strasbourg à l'année.

Nelsen, grutier cariste depuis 16 ans, explique comment il déplace les conteneurs au Port de Strasbourg

En travaillant au Port de Strasbourg, je me sens utile à ma région

Toute la journée, des véhicules avec bras télescopiques appelés "stackers" chargent et déchargent les conteneurs - Romain AMBRO

Au sein du terminal, trois types de transports sont possibles pour acheminer les marchandises :

le transport fluvial via le Rhin

via le Rhin le transport du rail via les trains de fret

via les trains de fret le transport routier via les autoroutes du Grand Est

Un immense portique de 35 m de hauteur permet de charger les conteneurs sur le Rhin - Romain AMBRO

Des commandes venues du monde entier

Toute la journée au sein des terminaux nord et sud du Port Autonome de Strasbourg, des barges, des trains et camions sont chargés et déchargés en continu.

À 35 m du sol, Sébastien, agent portuaire, charge les conteneurs sur le bateau

Les conteneurs sont ensuite stockés sur la plateforme logistique avec chacun un numéro avant de repartir. Ainsi à chaque moment, le client, où qu'il soit dans le monde, peut visualiser où se trouve son conteneur de marchandises.

A 35 m du sol, Sébastien, agent portuaire, charge les conteneurs de marchandises sur le bateau - Romain AMBRO

Ces milliers de conteneurs transportent notamment les commandes à l'international.

Par exemple, si vous commandez un article sur Amazon, Wish, Ali Baba ou AliExpress, il est fort probable qu'il se trouve dans l'un de ces conteneurs !

ici, au Port de Strasbourg, on est un passage obligé ! C'est la porte d'entrée et de sortie entre l'Alsace et le monde entier.