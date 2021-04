Femmes paysannes, histoires de vie, histoire de femmes et de leur ferme.

Murielle Manaranche, Cécile Fournier et Corinne Duperron, 3 femmes réunies autour d'Eric Roux pour débattre du rôle et de l'avenir des femmes paysannes.

Le marché de la Comédie de Clermont-Ferrand accueillait le 08 mars dernier, les femmes paysannes. L'occasion de poser la question du rôle de la femme aujourd'hui dans le monde agricole. Quel est leur statut, quelles sont leurs difficultés, quel regard portent les hommes sur leur travail, et enfin quelles pistes pour faire évoluer ce difficile métier ?

Pour apporter des éléments de réponses, Eric Roux, journaliste culinaire, a réuni 3 femmes paysannes: Murielle Manaranche, du GAEC Acajou d'Antijoux, éleveuse de vaches et porcs, Cécile Fournier du GAEC de la Rosière à Saint Pierre le Chastel, éleveuse de vaches et poules. Toutes deux sont installées dans le Puy de Dôme. Et Corinne Duperron, semencière à Villerest dans la Loire.

Le statut des femmes en agriculture

Je suis femme paysanne - Murielle Manaranche

Autrefois les femmes qui travaillaient à la ferme n'avaient pas de statut. Et encore aujourd'hui, certaines ne sont pas exploitantes ni même co-exploitantes, elles travaillent sur la ferme à l'année et n'ont aucun statut. S' il arrive quelque chose à leur époux, elle se retrouvent sans rien.

Murielle est associée avec son fils Pierre, ils sont tous les deux chefs d'exploitation. Ils élèvent des vaches et porcs.

Elle s'est installée en 1992. Et cela n'a pas été facile de se faire une place. Agriculteur était un métier d'homme!

Quand je me suis installée en 92, j'ai été montrée du doigt et décriée. Tout le monde disait que j'y arriverai pas, que c'était pas possible qu'une femme y arrive. C'était un métier d'homme et c'était pas possible qu'une femme s'en sorte.

Aujourd'hui les hommes ont compris que les femmes étaient autant capables que les hommes.

On n'a peut-être pas la force mais on a la ruse pour nous aider!

Il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'aventure: Tout est possible sur des petites exploitations avec du bon travail et des bons produits.

Murielle, Cécile et Corinne, les 3 femmes paysannes réunies par Eric Roux /

Etre paysanne en 2021

Quelle est la place de la femme aujourd'hui sur les exploitations? Les explications de Muriel Manaranche, Corinne Duperron et Cécile Fournier.

L'agriculture est devenue très difficile. Il faut se battre pour en vivre. L'avantage des femmes, c'est qu'elles parlent. Elles ne se renferment pas dans le silence comme les hommes et cela les aident à passer les caps difficiles. Peut-être est-ce dû à l'éducation des hommes?

Aujourd'hui quand on parle de suicide dans l'agriculture... ce sont les hommes qui se suicident, pas les femmes - Murielle Manaranche

Le regard des hommes sur leur travail

Les femmes paysannes, plus présentent dans le monde agricole mais qu'en pensent leurs homologues masculins? Témoignages de Cécile Fournier, Murielle Manaranche, et Corinne Duperron, semencière dans la Loire...

Déja d'être en bio c'est un peu bizarroïde chez moi. Après ils vont me dire, tiens elle va donner à manger à ses lapins alors que je suis en couverture de sol en paille... Mais peu importe, c'est pas grave, je fais ma vie. - Corinne Duperron

On passe pour des petits pécores qui s'amusent avec 2-3 poules. - Cécile Fournier

Il y a encore du chemin à parcourir mais les choses évoluent. Même si ce n'est pas facile tous les jours, nos 3 femmes paysannes vivent aujourd'hui de leur métier et en sont heureuses.

J'en vis heureuse. Je suis fière de ce que je produis et je suis fière de ma vie et je suis fière de ce que je vis tous les jours - Murielle Manaranche

Vaches, porcs ou poules.. des exploitations différentes mais une même passion.

Des solutions pour vivre mieux sur son exploitation

De nombreux agriculteurs et agricultrices ont du mal à s'en sortir. Quelles solutions envisager pour pouvoir vivre de son métier? Quelques pistes avec nos femmes paysannes Corinne Duperron, semencière à Villerest dans la Loire, Cécile Fournier éleveuse de vaches et de poules à Saint Pierre le Chastel dans le Puy de Dôme et Muriel Manaranche, éleveuse de vaches et de porcs à Bagnols dans le Puy de Dôme.

Il faut revoir ce que l'on fait sur les exploitations. Eliminer les intermédiaires : une des solutions pour s'en sortir.

On a développé cette vente directe de génisse de boucherie. Ca nous a permis vraiment de valoriser nos génisses. Et on a un atelier de poules pondeuses tout en vente directe. C'est ce qui permet de vivre à l'heure actuelle. - Cécile Fournier

Le conseil aux femmes pour devenir paysannes

Murielle, Corinne et Cécile ont évoqué leur parcours d'éleveuses et semencières. Elles nous ont confié leurs difficultés, mais aussi leurs joies, leurs bonheurs et leur convictions.

3 femmes, 3 parcours et un point commun: un métier qu'elles exercent avec passion. Alors quel message passer aux femmes, pour les inciter à devenir paysannes?

Ne pas hésiter à s'associer avec d'autres producteurs pour partager et avancer ensemble.

Pour moi, il faut avoir envie et quand on a envie on peut tout. Murielle Manaranche. Si l'envie est là, faut pas hésiter car l'aventure est belle. - Cécile Fournier

Terres de Femmes, le souci de la terre

Terres de Femmes, le souci de la terre est un film de Marie Ange Poyet. Marie Ange Poyet a réalisé une série de 12 portraits de femmes paysannes qui vivent de la terre dans les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Visionnez la présentation de Terre de Femmes, le souci de la terre

Femmes paysannes sur France Bleu Pays d'Auvergne avec Eric Roux et le marché de la Comédie

