Avranches : un jobdating à l'hôpital ce mardi, une cinquantaine de professionnels de santé recherchés

C'est une première, pour le groupe hospitalier Mont-Saint-Michel : l'organisation d'un jobdating, ce mardi 24 mai, dans le hall d'entrée de l'hôpital d'Avranches. De 10h à 18h, cette opération vise à recruter une cinquantaine de salariés. Les objectifs : trouver preneur pour des postes vacants et remplacer les professionnels pendant les congés d'été.

Infirmiers et infirmières, aides-soignant(e)s, sages-femmes, agents de service sont ainsi recherchés. "L'idée, c'est de rencontrer les professionnels et d'évaluer avec eux le service qui conviendra le mieux" aux candidats, explique Annabelle Beauquesne, cadre supérieure de santé, qui a contribué à mettre en place ce rendez-vous.

Des CDD de quelques mois à un an vont être proposés, avec une prise de fonction "le plus vite possible", ajoute-t-elle. Les postes sont situés à Avranches, mais aussi dans les autres structures du groupe : Granville, Villedieu-les-Poêles, Mortain, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James et Pontorson.

Une fuite des soignants avec le Covid

"On cherche des personnes qui ont un peu d'expérience", déclare Annabelle Beauquesne. Mais les étudiants, en soins infirmiers par exemple, sont aussi les bienvenus. Les futurs salariés sont amenés à travailler dans les différents services : chirurgie, urgence, réadaptation, entre autres.

Les difficultés de recrutement sont plus de plus en plus importantes depuis la crise sanitaire, déplore la cadre de santé : "Certains professionnels se sont réorientés, d'autres ont déménagé."

Si vous souhaitez vous rendre à ce jobdating, munissez-vous d'un masque, car son port est toujours obligatoire dans les hôpitaux. En revanche, le pass sanitaire n'est pas demandé. L'hôpital d'Avranches se trouve au 59, rue de la Liberté.