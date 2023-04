Bon plan emploi senior: France Bleu Vaucluse partenaire du Forum de Cavaillon

Le forum de Cavaillon dédié aux séniors rassemble 50 entreprises

30% des seniors ont été inscrits à Pôle Emploi en 2022. Ils possèdent cependant de nombreux atouts.

ⓘ Publicité

Expériences, humilité, recul sur les situations et meilleure gestion du stress, expertises techniques , les séniors sont recherchés sur les métiers qui nécessitent un savoir-faire. Ils sont plus enclin à transmettre aux jeunes. C'est l'occasion de préparer une belle fin de carrière. Ils offrent une véritable richesse pour les entreprises qui repèrent également en eux une autre implication dans le monde du travail avec des valeurs différentes et complémentaires aux jeunes: fiabilité et investissement sur du long terme dans l'entreprise.

Matin : un jobdating avec les entreprises pour les personnes seniors qui recherchent un emploi directement -> de vrais opportunités pour des seniors d’entamer une belle seconde partie de carrière.

La journée se déroule en 2 temps

Matin : un jobdating avec les entreprises pour les personnes seniors qui recherchent un emploi directement -> de vrais opportunités pour des seniors d’entamer une belle seconde partie de carrière.

L’apres midi : différents ateliers pour accompagner ceux/celles qui sont en cours de réflexion sur leur parcours professionnel : on y trouveras par exemple des conseils pour valoriser son image et des accompagnements sur ce thème, des professionnels spécialisés pour les personnes qui envisagent de créer leur propre structure, mais également toutes sortes de prestations pour être accompagner : par exemple pour mettre ses outils de recherche d’emploi à jour (CV et lettre de motivation), des informations sur les nouveaux modes de recrutements avec le numérique et les codes utilisés dans les réseaux sociaux, des accompagnements pour des problématiques à prendre en compte ( par exemple problème de santé) etc…

Faut-il s’inscrire au préalable ?

L'entrée est libre mais il est néanmoins possible de s'inscrire sur le site .