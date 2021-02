Brienon sur Armançon compte une Maître composteure avec Bénédicte Polrot

Avec Croque Nature, Bénédicte Polrot vous propose ses fabrications artisanales de textiles, d'objets de décorations, de confitures, de conserves. Le food truck quzand à lui suit les saison, et comme le jardin, il est en repos hivernal jusqu'au 1er avril ! Mais Bénédict Polrot mène aussi des animations autour de l'Education à l'Environnement et au Développement Durable ; et par sa formation de maître composteure elle peut mettre en place des projets de compostage collectif et partagé.

Les produits de Croque Nature sont cuisinés et fabriqués avec amour Copier

Croque Nature propose aussi des films alimentaires à base de tissu enduit de cire d'abeille pour remplacer les films alimentaires en plastique. - Bénédicte Polrot

Coordonnées :