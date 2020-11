Cap Artisanat en Occitanie

Avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Haute-Garonne, gros plan sur un dispositif à destination des jeunes de la région, pour trouver un métier passionnant. Emission spéciale dans La Vie en Bleu sur France Bleu Occitanie

Voir grandir nos apprentis et garder le contact c'est une fierté. Céline, boulangère toulousaine.

Au cœur du quartier Marengo à Toulouse (31), Céline Rose Bardy tient une boulangerie-pâtisserie depuis 10 ans tout près de la médiathèque. Avec Alban Forlot, dans La Vie en Bleu, elle a expliqué son investissement auprès des apprentis.

Tu as moins de 26 ans et tu es sans emploi ? l'Artisanat est fait pour toi.

pâtisserie © Getty

Le Dispositif Cap Artisanat à ta disposition

Composé essentiellement de petites entreprises, le secteur de l’artisanat est un géant économique. En effet, l’artisanat compte 1 300 000 entreprises et représente 3,1 millions d’actifs en France. Il rassemble plus de 510 activités différentes et occupe ainsi une place privilégiée dans l’économie française. Vincent Aguilera, Président de la chambre des métiers de l'Artisanat en Haute-Garonne nous donne des précisions.

250 métiers à découvrir. Entre la plomberie, la maçonnerie, la restauration, la boucherie, la coiffure ou l’aide à la personne, les points communs sont rares. Et pourtant, tous ces métiers sont regroupés sous la bannière de l’artisanat.

menuiserie © Getty

Une aide précieuse pour trouver des contacts

François de Framond est tout près de St-Gaudens. Ce jeune homme de 22 ans est à St-Martory depuis Septembre et son activité à lui c'est la menuiserie. En plein apprentissage, il nous dit qu'il a suivi une licence de psycho avant de changer de cap.

« Cap artisanat » est un dispositif d’orientation et d’accompagnement individualisé ou collectif vers les métiers de l’artisanat pour les jeunes de moins de 26 ans éloignés de l’emploi. C’est un parcours d’intégration à la carte afin de repérer ces jeunes et de les accompagner vers l’emploi.