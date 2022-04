Carrefour pour l’emploi : prêt pour relever de nouveaux défis professionnels ?

La 1ère édition de Paris pour l’emploi des nouveaux défis se déroule jeudi 21 avril 2022 au Carreau du Temple et en simultané sur oui-emploi.fr

Le but ? Aider les personnes en recherche d'un nouveau défi professionnel

“Paris pour l’emploi des nouveaux défis” se veut l'événement emploi/formation/mobilité des 40-60 ans. Le but est d'aider les personnes en recherche d'un nouveau défi professionnel en passant par :

1 • La formation vers les métiers qui recrutent

2 • L’exploration d'autres alternatives vers l’emploi visant à davantage de libertés dont le portage salarial, le temps partagé, le VDI…

3 • Un accompagnement vers les offres d'emploi de la fonction publique

4 • L’engagement et la solidarité pour ceux qui souhaitent donner du sens et un nouvel équilibre à leur parcours

5 • De l'information via la présence d'organismes visant à la mise en œuvre d'une nouvelle carrière (bilan de compétences, VAE, infos sur la création / reprise d’entreprise, revitalisation)…

Entrée libre, inscription gratuite : le salon s'adresse plus particulièrement aux plus de 40 ans de tous profils, niveaux de compétence, qualification et expérience.

Mode d'emploi pour décrocher son emploi ou sa formation

1 • Je crée mon profil et dépose mon CV en ligne sur la plateforme oui-emploi.fr

2 • Je repère les offres me correspondant via le moteur de recherche

3 • Je prépare puis sollicite un entretien sur place ou en ligne

Le plus : une plateforme digitale accessible 24/24h permettant de se renseigner sur les recruteurs présents, préparer sa visite au Carreau du Temple tout en consultant ou postulant en ligne aux offres référencées, s’inscrire à des ateliers et conférences…

Infos pratiques

Rendez-vous le Jeudi 21 avril 2022 de 10h à 17h au Carreau du Temple (4 rue Eugène Spuller, Paris 3e)

Entrée gratuite

Métro République : 3, 5, 8, 9, 11

--> Renseignements sur oui-emploi.fr, au 01.53.95.15.15 ou par mail à info@carrefoursemploi.org