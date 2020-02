Ce lundi sur France Bleu Pays de Savoie, c'est une offre d'emploi par heure. Retrouvez les toutes ici !

Chambéry, France

Découvrez dans cette section le descriptif de chaque offre d'emploi. Et pour aller plus loin, RDV à la section deux, avec les détails des annonces.

Annonce 1 : ENEDIS est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle recrute un Chargé de projet raccordement électrique H/F pour ALBERTVILLE en CDI

business accounting with saving money with hand holding lightbulb concept financial background,business accounting © Getty

Annonce 2 : BUROPLAN en plein centre de Thonon-les-Bains, dont les activités principales sont la papeterie, la reprographie et le mobilier de bureau et collectivités recherche un Reprographe en imagerie (H/F) pour THONON LES BAINS (H/F) en CDI

Journée spatiale emploi © Getty

Annonce 3 : THYSSENKRUPP ASCENSEURS, acteur majeur dans le domaine des ascenseurs, escaliers mécaniques et portes et automatismes recrute Technicien / Technicienne de maintenance d'ascenseurs à AIX LES BAINS en CDI

Journée spéciale emploi sur France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 4 : Le SUPER U de Passy en Haute-Savoie recrute un(e) Employé(e) de libre-service (H/F) en CDI. Postes à pourvoir de suite et en CDI

Journée spéciale emploie sur France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 5 : Le Groupe ISERBA acteur majeur indépendant en maintenance/dépannage multi-techniques (plomberie, électricité, menuiserie..) et en maintenance d'appareils à gaz dans les logements HLM. Recrute un(e) Dépanneur / Dépanneuse en installations sanitaires à Saint Jean de Maurienne en CDI

Journée spéciale emploi sur France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 6 : Dans le cadre de CDI, la SIBRA, réseau de transport urbain du Grand Annecy recherche des conducteurs receveurs (H/F) en CDI

Journée spéciale emploi sur France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 7 : Azaé a développé une gamme de services destinée à répondre aux besoins spécifiques des familles. Avec plus de 130 agences de proximité en France, en Belgique et en Allemagne, Azaé, intervient en mode prestataire. Intégrez une entreprise où la proximité et le professionnalisme ont fait son succès. Recherche en URGENCE et en CDI Un(e) aide ménager(e) H/F

Journée spéciale emploi sur France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 8 : Les ETS MORA situés à Megève sont spécialisés dans le commerce de gros, demi-gros et détail en produits frais et recrutent un(e) Caissier(e) polyvalent(e) H/F à Megève en CDI

Journée spéciale emploi sur France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 9 : L'ADMR, est un réseau associatif national leader des services à la personne. Il est composé de bénévoles et de salariés intervient auprès de public diversifié : personnes âgées, personnes handicapées, famille. L’ADMR recherche pour Bourg-Saint-Maurice en CDI Un(e) Secrétaire (H/F)

Journée spéciale emploi sur France Bleu Pays de Savoie © Radio France

Annonce 10 : L'Association pour l'Insertion Socio-Professionnelle gère deux Centres de Réadaptation Professionnelle. Ces établissements accueillent des personnes en situation de handicap, afin de leur faire bénéficier d'une formation qualifiante ou diplômante, ou de les préparer à l'élaboration d'un projet professionnel. L'AISP-CRP l'Englennaz à Cluses recrute en CDI un(e) Agent(e) Services Logistiques.

Journée spéciale emploi sur France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 11 : GROUPE EUROFEU est un des leaders de la protection incendie depuis plus de 40 ans .Les produits : - Extincteurs, robinets incendie, éclairage de sécurité, signalisation, plans d'évacuation ; - Systèmes de sécurité incendie (désenfumage, détection, alarme anti-intrusion, vidéo surveillance, contrôle d'accès – FormationsRecrute un(e) Technicien itinérant / Technicienne itinérante de maintenance Service Après-Vente -SAV- sur Chambéry en CDI

Journée spéciale emploi sur France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 12 : En 1948, Guy Degrenne fondait la Maison qui porte son nom et révolutionnait les arts de la table, porté par une vision : rendre l'orfèvrerie accessible à tous. DEGRENNE reste toujours attentive à l'évolution des modes de vie et de consommation. Guy Degrenne recrute Vendeur / Vendeuse en arts de la table (H/F) à ANNECY en CDI

Journée spéciale emploi sur France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 13 : VEALP Espaces verts, Espaces naturels, Environnement – Propreté, Aménagement Paysager située à BARBY (73230) recrute en CDI Temps plein un (e) Ouvrier d'entretien des espaces verts CDI

Journée spéciale emploi sur France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 14 : Alarme Concept, installateur agrée APSAD depuis 1996, installe des systèmes d'alarme intrusion, vidéosurveillance chez les particuliers, entreprises et administrations sur le département 74 et pays de Gex. Recherche une(e) Assistante administrative et technique (H/F) pour ANNEMASSE en CDI

Journée spéciale emploi sur France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 15 : La Pharmacie d’Aigueblanche recrute un(e) Préparateur / Préparatrice en pharmacie en CDI.

Journée spéciale emploi sur France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 16 : On part en Suisse où Deep Nature propose des Spas et Thalassos dans des lieux prestigieux. Deep Nature recrute une Esthéticienne Spa Praticienne H/F polyvalent(e) diplômé(e) pour travailler au sein du Spa by Clarins de l'hôtel Intercontinental à Genève en Suisse à partir du 1er mars 2020.

Journée spéciale emploi sur France Bleu Pays de Savoie © Getty

Les offres d'emploi de France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 1 : ENEDIS est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.

Recrute un Chargé de projet raccordement électrique H/F pour ALBERTVILLE en CDI

Vous ferez partie du pole composé de 12 à 15 chargés de projets et/ou chargé de conception.

Responsable d'un portefeuille d'affaires, vos missions seront :

d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confié

d'assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis à vis du demandeur final

de réaliser les études et les chiffrages nécessaires à la mise en œuvre des projets de création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers: respect des regles techniques et de sécurité.

Vous avez un gout prononcé pour la satisfaction client et un bon sens du relationnel.

Vous disposez de capacités en pilotage de projet, organisation et gestion des priorités.

Vous êtes à l'aise avec le travail en autonomie.

Formation : Bac+2 ou équivalents Electrotechnique

Pour postuler :

Enedis - Mme MAYOR

Mail : marie-josee.mayor@enedis.fr

Les offres d'emploi de France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 2 : BUROPLAN créé en 1965, en plein centre de Thonon-les-Bains, dont les activités principales sont la papeterie, la reprographie et le mobilier de bureau et collectivités.

Recherche un Reprographe en imagerie (H/F) pour THONON LES BAINS (H/F) en CDI pour les missions suivantes :

Tirage de plans

Reproduction grand format

Profil souhaité :

Une formation en interne sera assurée mais vous devez au minimum avoir des connaissances informatiques et sur les logiciels cités en référence.

Maitrise des outils bureautique

Formation : CAP, BEP et équivalents

Pour postuler :

Buroplan. M. Gilles Cachat

Mail : compta.buroplan@orange.fr

Les offres d'emploi de France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 3 : THYSSENKRUPP ASCENSEURS Groupe international leader dans le domaine des services.

Acteur majeur dans le domaine des ascenseurs, escaliers mécaniques et portes et automatismes ThyssenKrupp Ascenseurs est reconnu pour la qualité et la performance de ses produits et services.

Recrute Technicien / Technicienne de maintenance d'ascenseurs à AIX LES BAINS en CDI

A ce titre, vous êtes chargé(e) notamment

De l'entretien et du dépannage de votre parc d'installations ainsi que des petites réparations

D'assurer les astreintes;

De représenter l'entreprise;

D'informer votre hiérarchie des éventuelles anomalies rencontrées et de participer à l'amélioration de la qualité des prestations, de la sécurité et de la satisfaction du client.

Ce poste, en contrat à durée indéterminée, s'adresse à des professionnels des ascenseurs, de formation en électrotechnique, électricité, mécanique, automatisme ou maintenance. Des compléments de formations pourront être proposés si nécessaire, dans le cadre de votre prise de poste, avec une formation en interne.

Ce poste s'adresse également à des profils débutants.

Pour postuler :

Directement sur le site de l’Employeur :

https://www.thyssenkrupp-elevator.com/fr/



Les offres d'emploi de France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 4 : Le SUPER U de Passy en Haute-Savoie recrute un(e) Employé(e) de libre-service (H/F) en CDI

Vous vérifiez la réception de la marchandise, assurez le nettoyage des rayons, la mise en rayon, l'étiquetage, le facing, l'inventaire et le conseil clients.

3 Postes à pourvoir de suite et en CDI :

1 Au rayon fruits et légumes

1 au rayon frais

1 au rayon épicerie

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience : Débutant accepté

Sens de l’organisation et Rigueur

Pour postuler :

SUPER U PASSY - M. ARNAUD BEAUFILS

Mail : superu.passy.compta@systeme-u.fr

Les offres d'emploi de France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 5 : Le Groupe ISERBA avec 1100 Collaborateurs, 85 points de présence en France réalise un CA de 94 M d'euros.

Acteur majeur indépendant en maintenance/dépannage multi-techniques (plomberie, électricité, menuiserie..) et en maintenance d'appareils à gaz dans les logements HLM. Notre priorité: satisfaire nos clients par la qualité de nos prestations.

Recrute un(e) Dépanneur / Dépanneuse en installations sanitaires à ST JEAN DE MAURIENNE en CDI

Vous êtes en charge de la maintenance et du dépannage des installations sanitaires sur votre secteur en complète autonomie.

Dans le cadre de nos normes ISO vous êtes garant de la satisfaction de nos clients locataires et gestionnaires.

Salaire attractif + primes + paniers + véhicule de service.

Vous justifiez d'une formation CAP/BEP à BAC +2 dans le domaine installation et maintenance sanitaire et/ou d'une première expérience.

Au-delà de vos compétences techniques c'est avant tout votre bon relationnel et votre sens du service qui vous permettront de devenir un(e) technicien(ne) reconnu(e) auprès de vos clients.

Votre polyvalence et votre autonomie contribueront à vous sentir à l'aise face aux nombreux challenges techniques.

Formation : CAP, BEP et équivalents Installation sanitaire

Permis B - Véhicule léger Exigés

Pour postuler :

ISERBA - Mme BRUN

Mail : recrutement@iserba.fr

Les offres d'emploi de France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 6 : Dans le cadre de CDI, la SIBRA, réseau de transport urbain du Grand Annecy recherche des conducteurs receveurs (H/F) en CDI

Au cours de votre journée en tant que conducteur receveur :

Vous êtes maître à bord de votre véhicule, vous transportez les clients dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et d’accueil dans un milieu urbain.

Vous gérez les situations imprévues liées à la circulation et aux divers aléas possibles.

Vous assurez la vente et un contrôle visuel des titres de transport.

Vous contribuez à l’image de l’entreprise en offrant un service public de qualité.

Vous vous reconnaissez dans le profil suivant :

Doté d’un bon contact relationnel, souriant et cordial

Une bonne maîtrise de soi, sang-froid et résistance au stress pour maintenir votre

Vigilance de conduite et garantir la sécurité des passagers

Des conditions de travail de qualité et une organisation structurée vous permettront de concilier vie personnelle, vie professionnelle et bien-être :

Horaire mensuel à temps plein sur une base de 148H85

Un planning défini à la quinzaine

3 cycles de travail alternés : matin, après midi et en journée

Pas de service le dimanche et les jours fériés, plage horaire de fonctionnement du réseau du lundi au samedi de 5H00 à 23H00

Véhicules récents, bus de marques IVECO et IRISBUS entretenus et réparés par notre service maintenance

Un parcours d’intégration d’une durée de 3 semaines sous la responsabilité d’un chef de groupe, d’un formateur interne et d’une équipe de conducteurs référents.

Pour postuler :

Les personnes peuvent le faire directement sur le site internet www.sibra.fr

rubrique sibra -> présentation -> offres d’emploi.

Les offres d'emploi de France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 7 : Azaé a développé une gamme de services destinée à répondre aux besoins spécifiques des familles et ce, tout au long de la vie.

Avec plus de 130 agences de proximité en France, en Belgique et en Allemagne, Azaé, membre du groupe A2micile, intervient en mode prestataire et a pour objectif de créer une relation privilégiée avec ses clients fondée sur la proximité et la confiance.

Intégrez une entreprise où la proximité et le professionnalisme ont fait son succès.

Recherche en URGENCE et en CDI

Un(e) aide ménager(e) H/F afin d'entretenir l'intérieur de l'habitat (dépoussiérage, sols, etc.), entretien du linge de maison et des vêtements.

Vous êtes polyvalent(e). Vous avez le sens du contact. Ce poste est fait pour vous !

A la recherche d'un emploi stable en CDI ou d'un complément de revenus ?

Comme l'ensemble des postes proposés par Azaé, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Vous êtes autonome dans vos déplacements

Les avantages :

Une zone d'intervention étudiée

Participation aux frais de transport

Pour candidater :

AZAE CHAMBERY - Mme Sandy Chrétien

Mail : resp-chambery@azae.com

Les offres d'emploi de France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 8 : Les ETS MORA situés à Megève sont spécialisés dans le commerce de gros, demi-gros et détail en produits frais.

Et recrutent un(e) Caissier(e) polyvalent(e) H/F à MEGEVE en CDI

Vos missions seront :

de peser les aliments

de gérer votre caisse

d'effectuer de la mise en rayon,

de ranger des produits...

Travail du lundi au samedi midi - 7h/12h et 15h/18h

Repos samedi après-midi et dimanche + 1/2 journée en semaine en fonction de l'activité

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience : Débutant accepté

Pour postuler :

ETABLISSEMENTS MORA ET COMPAGNIE - M. MORA

Mail : mora-primeurs@orange.fr

Les offres d'emploi de France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 9 : L'ADMR, réseau associatif national leader des services à la personne fortement implanté au niveau local, valorise le lien social.

Notre réseau composé de bénévoles et de salariés intervient auprès de public diversifié : personnes âgées, personnes handicapées, famille.

L’ADMR recherche pour Bourg-Saint-Maurice en CDI

Un(e) Secrétaire (H/F)

Vos missions seront :

Accueil physique et téléphonique

Établir les cahiers de liaison entre les différents partenaires

Consultation des plannings

Gestion des hospitalisations

Gérer les relations des salariées et des bénéficiaires

Un an d’expérience souhaité.

Pour postuler :

ASSOC AIDE FAMILIALE RURALE - Mme Doris Pouplet

Mail : bsm@fede73.org

Les offres d'emploi de France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 10 : L'Association pour l'Insertion Socio-Professionnelle gère deux Centres de Réadaptation Professionnelle et un Centre de Pré-Orientation sur deux sites géographiques, Annecy-Le-Vieux et Cluses en Haute-Savoie.

Ces établissements accueillent des personnes en situation de handicap, afin de leur faire bénéficier d'une formation qualifiante ou diplômante, ou de les préparer à l'élaboration d'un projet professionnel. Ces actions s'inscrivent dans le cadre d'un accompagnement médico-psycho-social.

L'AISP-CRP l'Englennaz à Cluses recrute en CDI

Un(e) Agent(e) Services Logistiques.

Au sein d'une équipe coordonnée par une gouvernante, il/elle aura la charge de l'entretien des espaces qui lui auront été confiés.

Il/elle pourra également être appelé(e) à assurer la mise en place des petits déjeuners.

Formation : CAP, BEP et équivalents

Expérience : Débutant accepté

Prise de poste dès que possible.

Pour postuler :

Directement sur le site de l’Employeur :

http://www.englennaz.com

Les offres d'emploi de France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 11 : GROUPE EUROFEU est un des leaders de la protection incendie depuis plus de 40 ans avec 1000 collaborateurs.

EUROFEU SERVICES assure la vente et la maintenance avec 700 collaborateurs, 24 agences et un CA 70 millions d'Euros.

Les produits : - Extincteurs, robinets incendie, éclairage de sécurité, signalisation, plans d'évacuation ; - Systèmes de sécurité incendie (désenfumage, détection, alarme anti-intrusion, vidéo surveillance, contrôle d'accès – Formations

Recrute un(e) Technicien itinérant / Technicienne itinérante de maintenance Service Après-Vente -SAV- sur CHAMBERY en CDI

Rattaché(e) au chef d'agence, vous êtes un atout dans la vie interne du service et agissez sur votre secteur (dpts 73/74). Vous menez les missions suivantes (liste non-exhaustive) :

Assurer la vérification du matériel incendie (extincteurs, désenfumage, détection incendie, RIA, porte coupe feux, BAES),

Exécuter les opérations d'entretien et de maintenance des installations, maintenir en bon état de fonctionnement le matériel incendie,

Dépanner et identifier les besoins d'améliorations des systèmes installés,

Conseiller les clients,

Réaliser les opérations de mise en service, en respectant les instructions propres aux produits et à l'installation,

Remplir les bons de maintenance et les bons d'intervention chez le client,

Émarger le registre sécurité chez le client.

De formation technique CAP (Electricien, Vérificateur d'Extincteurs), vous avez une première expérience idéalement dans le secteur de la sécurité incendie, ou maintenance

Pour postuler :

EUROFEU SA - M. RH EUROFEU

Mail : eurofeu9856@rhprofiler.fr

Les offres d'emploi de France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 12 : En 1948, Guy Degrenne fondait la Maison qui porte son nom et révolutionnait les arts de la table, porté par une vision :

Rendre l'orfèvrerie accessible à tous. DEGRENNE reste toujours attentive à l'évolution des modes de vie et de consommation. Guy Degrenne recrute Vendeur / Vendeuse en arts de la table (H/F) à ANNECY en CDI

Vous serez l'ambassadeur/ambassadrice de la marque. Au sein de notre point de vente, vous travaillerez avec le responsable au développement de l'activité commerciale en favorisant le conseil et l'accueil client.

Votre attrait pour les Arts le la Table vous permettra de mettre en valeurs les collections en respectant la politique commerciale définie par le Groupe Degrenne.

En fonction de la réalisation de vos objectifs, vous pourrez percevoir des primes pouvant atteindre 15% de votre salaire annuel.

Pour postuler :

DEGRENNE SAS - Mme Marine WIRTGEN

Mail : recrutement@degrenne.fr

Les offres d'emploi de France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 13 : EVEALP Espaces verts, Espaces naturels, Environnement – Propreté, Aménagement Paysager située à BARBY (73230) recrute en CDI Temps plein

Un (e) Ouvrier d'entretien des espaces verts CDI

Sous la responsabilité du Chef d'Equipe,

Effectue l’entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site.

Il participe aux travaux de création, d'aménagement et d'entretien des espaces verts, parcs, jardins, terrains de sport (football, rugby, golf, tennis...) à l'aide d'outils manuels ou motorisés et d'engins motorisés.

Convention collective du Paysage.

A noter : Débutant accepté

Pour candidater :

Mail : contact@evealp.fr

Ou se rendre directement à l’Entreprise :

EVEALP

101 rue des épinettes

73230 BARBY

Les offres d'emploi de France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 14 : ALARME CONCEPT Installateur agrée APSAD depuis 1996, nous installons des systèmes d'alarme intrusion, vidéosurveillance chez les particuliers, entreprises et administrations sur le département 74 et pays de Gex.

Recherche une(e) Assistante administrative et technique (H/F) pour ANNEMASSE en CDI

Missions :

Accueillir les visiteurs

Préparer les devis clients avec les commerciaux

Réalisation de plan selon données communiquées

Facturer les clients

Assurer le suivi des règlement clients

Prendre les appels et les orienter vers les collaborateurs

Assurer le lien avec les service administratif du siège (social comptable )

Réceptionner les livraisons en lien avec le service achats

Liste non exhaustive

Formation : Bac+2 ou équivalents Gestion commerciale

Expérience : 2 ans souhaités

Pour candidater :

Rdv sur le site www.pole-emploi.fr

Taper N° offre n° 098STFB et se connecter.

Les offres d'emploi de France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 15 : La Pharmacie d’Aigueblanche recrute un(e) Préparateur / Préparatrice en pharmacie en CDI

Vous assurez l'accueil de la clientèle

Vous assurez le conseil dans la délivrance des médicaments

Vous participez à la réception des commandes et au rangement.

Possibilité de temps partiel.

Formation : Bac+2 ou équivalents Préparation pharmacie

Expérience : Débutant accepté

Pour candidater :

PHARMACIE D'AIGUEBLANCHE

Mme Florence SALEUR

Mail : pharma.aigueblanche73@gmail.com

Les offres d'emploi de France Bleu Pays de Savoie © Getty

Annonce 16 : On part en Suisse où Deep Nature propose des Spas et Thalassos dans des lieux prestigieux en ville, à la montagne ou encore en bord de mer, en France et à travers le monde.

Prendre soin de son corps, ressourcer son esprit, recouvrer sérénité et bien-être : c'est le monde de Deep Nature.

Deep Nature recrute une Esthéticienne Spa Praticienne H/F polyvalent(e) diplômé(e) pour travailler au sein du Spa by Clarins de l'hôtel Intercontinental à Genève en Suisse à partir du 1er mars 2020.

CDI

Sous la responsabilité de la Spa Manager, vos missions seront les suivantes :

Pratique de différents massages de bien-être, soins visages et soins corps, soins des mains et des pieds selon les protocoles,

Conseil et vente de produits cosmétiques,

Accueil et prise en charge de la clientèle,

Etre à l'écoute des clients et répondre à leurs besoins et attentes,

Garantir la mise en place et la propreté des cabines.

Prise de poste : 01/03/2020

Temps de travail : 40h hebdomadaires

Salaire de CHF 3.600 sur 13 mois + primes

Doté d'une excellente présentation adaptée à l'univers de la beauté et du luxe, vous possédez une bonne connaissance des différents types de soins corps et visage, la marque Clarins serait un plus.

Vous maîtrisez parfaitement l'anglais.

Pour candidater :

DEEP NATURE - Mme Oriane ALBOT

Mail : recrutement@deepnature.fr