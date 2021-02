Cécile Mougenot, couturière itinérante dans le Tonnerrois

Cécile Mougenot est couturière itinérante et à domicile ; son atelier est à Baon, entre le château de Maulnes et de Tanlay

Sous la marque Bleu Caméléon, Cécile Mougenot regroupe ses activités. En plus de la couture et de la création de vêtements en mode itinérance, de la tapisserie, elle crée aussi des bijoux et accessoires en résine dans laquelle il immortalise ce qu'elle collecte lors de ses balades en pleine nature.

Passionnée de couture depuis sa petite enfance, Cécile Mougenot met ses compétences au service du Tonnerrois Copier

Mais connaissez-vous les Banoises ? Des poupées signées Bleu Camélon, fabriquées sur le modèle des fofuchas brésiliennes, offertes à l'occasion de mariages, naissances, diplômes...

Les Banoises sont fabriquées à Baon, bien sûr ! - Cécile Mougenot

