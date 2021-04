PORTRAIT - Lucie, 16 ans : future prothésiste dentaire et élue "Mademoiselle Artisanat 2021" en Alsace

Jusqu'au 21 mai, le réseau France Bleu et le groupe média AEF Info organisent le Challenge Alternance et Stages Jeunes d’Avenirs, une initiative qui a pour but de mettre en relation candidats et recruteurs via une plateforme numérique.

Depuis la 3ème, Lucie veut en faire son métier !

Âgée de 16 ans,Lucie Jund est originaire de Gambsheim. A la différence de beaucoup d'autres jeunes perdus dans leur orientation, elle sait déjà ce qu'elle veut faire !

Actuellement en deuxième année de formation, Lucie souhaite devenir prothésiste dentaire et réalise son apprentissage au sein du Laboratoire dentaire Mockers à Auenheim (67).

Lucie Jund aux côtés de son maître d'apprentissage Bernard Mockers, prothésiste dentaire à Auenheim - Romain Ambro

Un métier méconnu qu'elle a eu envie d'exercer très jeune après avoir eu, elle-même, des soucis de dentition.

Lucie explique pourquoi elle a choisi de devenir prothésiste dentaire Copier

J'ai eu plein de problèmes avec mes dents lorsque j'étais petite. Ça m'a plongé dans l'univers très tôt ! J'ai voulu en faire mon métier.

Un exemple de prothèses dentaires réalisées au sein du laboratoire Mockers à Auenheim - Romain Ambro

En quoi consiste le métier de prothésiste dentaire ?

Le prothésiste dentaire, c'est celui qui nous permet de retrouver le sourire !

Il est chargé de fabriquer, modifier ou réparer de fausses dents tout comme les prothèses, fixes ou mobiles, prescrites par le dentiste. Il réalise aussi des « bagues » et des appareils dentaires correctifs pour l'orthodontie, sans avoir à rencontrer le patient !

Lucie explique comment sont fabriquées les prothèses au laboratoire Copier

À partir de l'empreinte des dents réalisée par le dentiste sur le patient, le prothésiste élabore une maquette en cire, puis un moule en plâtre sur lequel est injectée une résine spéciale.

Les dents sont ensuite adaptées et travaillées une à une. Un travail extrêmement minutieux.

Une partie du matériel à la disposition du prothésiste dentaire - Romain Ambro

Tout un matériel spécifique est indispensable et de plus en plus de logiciels informatiques sont nécessaires. Une fois terminée, la prothèse est renvoyée au dentiste qui sera chargé de l'installer dans la bouche du patient.

Lucie Junt élue "Mademoiselle Artisanat 2021" en Alsace

Le 8 mars dernier, Lucie a remporté le trophée "Mademoiselle Artisanat 2021".

Un concours organisé par la Chambre de métiers d'Alsace, qui met en lumière les femmes méritantes dans le secteur de l’artisanat.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

C'est compliqué de trouver un maître d'apprentissage quand on a que 16 ans ! On n'est pas très à l'aise mais j'adore ce que je fais !

Vous recherchez un stage ? un apprenti ?

Le « Challenge Jeunes d’Avenir » se poursuit jusqu'au 21 mai.

Tous les jours, pendant 7 semaines, les entreprises vont déposer des offres.

En quelques secondes vous êtes inscrits et vous déposez votre CV.

Jeunesdavenirs.fr va alors vous proposer les offres qui correspondent à votre profil.

À vous de choisir... et à vous de postuler !

Challenges Jeunes d'Avenirs France Bleu © Radio France - France Bleu

Vous cherchez un stage ou un contrat en alternance ?

Vous êtes une entreprise ou un artisan et vous avez des offres à proposer ?

France Bleu Alsace vous met en relation : inscrivez-vous ou déposez vos offres de stages et d’alternance sur francebleu.fr et jeunesdavenir.fr

Objectif : 50.000 matchs !