Château Renault : l'entreprise Centre Ouest Incendie recrute

L'entreprise Centre Ouest incendie basée à Château Renault propose différents services de prévention et de protection. Vente, installation et maintenance d'extincteurs, d'alarme incendie, réalisation de plans d'évacuations, formation, l'entreprise Centre Ouest Incendie met aussi en place des système de sécurité contre le vol et les effractions.

L'entreprise recrute, regardez la vidéo.

Pour postuler : offre 098YSHP technicien désenfumage H/F.