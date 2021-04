Christophe Desforges est photographe, à Lindry, et surtout ailleurs !

Christophe Desforges photographie les mariages bien sûr, les paysages, les animaux, mais sa passion, ce sont les sports mécaniques. Un milieu dans lequel il faut faire sa place, pas à pas.

Christophe Desforges nous raconte la photographie de sports mécaniques Copier

Coordonnées :

07 69 44 98 80

suivez Christophe Desforges sur sa page Facebook

- - -

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ? Avec “Ma solution”, France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !