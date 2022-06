France Bleu Bourgogne vous trouve du boulot !

Les recruteurs vous proposent :

Un(e) assistant(e) commerciale à Nectars de Bourgogne à Merceuil

assistante commerciale © Getty

En collaboration directe avec la dirigeante de l'entreprise, mais également avec la qualité et la production, vous serez en charge de l’accueil téléphonique et physique de nos clients, de la saisie et la validation des commandes en direct ou via EDI et de leur expédition ; vous devrez donc maîtriser cette fonction ainsi que notre logiciel SAGE 100.

Vous serez en charge du suivi des dossiers commerciaux grande distribution avec notamment la préparation des chiffres en prévision des périodes de négociations, la diffusion des tarifs et catalogues et un contact régulier avec nos collaborateurs commerciaux.

Courtoisie, autonomie, dynamisme, rigueur, organisation et esprit d’équipe selon les codes de l’entreprise sont demandés.

Pour plus d'infos, contacter Nectars de Bourgogne au 03 80 21 42 56

Des animateurs, animatrices pour cet été pour des adultes en situation d'handicap sur Pouilly en Auxois, Montpont en Bresse (71) Le Fied (39) et Agencourt (séjours artistiques pour personnes dépendantes en Bourgogne Franche-Comté) nourris et logés sur place : association Vacances en Fêtes à Gilly Les Citeaux

travaux manuels © Getty

Envoyez CV & LM à maxime.guillot@vacancesenfetes.fr

Un salarié agricole en CDI dans la polyculture et élevage laitier à Turcey , motivé et autonome

exploitant agricole © Getty

Pour ce poste contactez Florian Lamarche au 06 88 73 45 10

